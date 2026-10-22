Vinicius est resté largement en deçà des attentes placées en lui, s’est montré peu dangereux devant le but et n’a été impliqué dans aucun des quatre buts de son équipe. Son action la plus marquante a été une frappe peu avant la pause, repoussée par une superbe parade du gardien de Leipzig, Maarten Vandevoordt.

Une statistique illustre la méforme actuelle du Brésilien. Selon le fournisseur de données Opta Vinicius n’a tenté aucun dribble au cours d’un match pour la deuxième fois de suite, une triste première dans sa carrière. Les duels directs avec ses adversaires font pourtant partie des grandes forces du joueur de 26 ans, qui, lors de ses 309 précédents matches officiels, n’avait renoncé que trois fois à tenter un un-contre-un.

La soirée de Vinicius s’est finalement achevée après environ 70 minutes. L’ancien joueur de Leipzig Yan Diomande l’a remplacé et n’a pas tardé à sceller lui-même l’issue du match. Il a d’abord offert à Kylian Mbappé le but du 3-0 (83e), avant de conclure quatre minutes plus tard d’une superbe volée pour porter le score à 4-1. Tidiam Gomis avait inscrit le but de Leipzig, réduisant provisoirement l’écart. Bernardo Silva et Arda Güler ont marqué les autres buts du Real.

Vinicius Junior a directement regagné le vestiaire : José Mourinho s’explique sans détour

Mourinho a ensuite tenu à préciser : « Je n’ai pas remplacé Vinicius Junior parce que j’étais mécontent, mais parce que j’ai un banc solide et que nous avions besoin de sang neuf, avec Yan et Endrick. Il faut s’y habituer. » Le Portugais a également balayé les inquiétudes concernant la réaction de l’ambitieux ailier. « Si Vinicius Junior est triste, c’est une affaire personnelle. Je suis satisfait de sa prestation ; les attentes à son égard ont toujours été élevées, il doit faire la différence », a-t-il souligné, ajoutant que le joueur avait « assumé davantage de tâches défensives ».

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Après son remplacement, Vinicius avait aussitôt pris la direction du vestiaire. Sur Instagram, il a ensuite accompagné une photo d’un message aussi évocateur que pensif : « Vivre chaque instant. Tout passe. »

Depuis des semaines déjà, les prestations de Vinicius divisent (quatre implications sur des buts en onze matches officiels). À tel point que de folles théories du complot circulent dernièrement, selon lesquelles ce serait un sosie que l’on verrait sous le maillot du Real. De plus, l’attaque des Blancos a récemment très bien fonctionné sans Vinicius, suspendu jusqu’au 21 novembre après son carton rouge du 10 octobre et qui manquera donc aussi le Clasico contre le FC Barcelone dimanche prochain.

José Mourinho a fait une exception pour Vinicius Junior

Ce fut également le cas lors de la victoire 4-1 contre le FC Séville le week-end dernier. Le trio offensif derrière Mbappé était composé d’Endrick, de Güler et de Diomande. Sans doute aussi pour écarter l’idée que Vinicius puisse rester sur le banc malgré son droit de jouer en Ligue des champions, compte tenu de la bonne prestation du quatuor contre Leipzig, Mourinho a même fait une exception pour son protégé critiqué, peu après le coup de sifflet final. « Je n’aime pas ça, mais je le fais parce que la situation est presque inévitable : il sera titulaire mercredi. La Ligue des champions est un moyen de le garder motivé, pour qu’il ne se contente pas de s’entraîner sans jouer », a-t-il déclaré.

Vinicius n’aura pas d’autre occasion de se montrer avant le 4 novembre. Le Real affrontera alors l’outsider AEK Athènes en Ligue des champions. Ce sera également sa dernière chance de prétendre à une place de titulaire après la trêve internationale et une fois sa suspension purgée.

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« Ça me fait mal » : José Mourinho a un autre problème à résoudre

D’ici là, Güler et Diomande devraient être titulaires aux côtés de Mbappé. Si Jude Bellingham retrouve un poste un peu plus reculé dans l’axe, Endrick ou le polyvalent Federico Valverde pourraient à nouveau jouer sur l’aile droite. Mourinho a aligné ce dernier deux fois récemment au poste de latéral droit, alors que la nouvelle recrue Denzel Dumfries et Trent Alexander-Arnold, éternel remplaçant, figuraient tous deux dans le groupe. Il est tout à fait possible que le capitaine joue également à l’arrière droit lors du Clasico.

Après le match contre Leipzig, Mourinho a refusé de répondre à toute question à ce sujet. « Valverde latéral droit contre Barcelone ? Je ne parle pas du match de dimanche. Ne posez pas la question. Je ne vous dirai pas si Fede jouera latéral droit lors du Clasico. Je ne vous le dirai ni maintenant ni samedi. Il a fait un match fantastique ce soir, c’est tout ce que je peux dire », a-t-il déclaré, avant de souligner la profondeur de son effectif : « Ça me fait mal d’aligner Fede au poste de latéral droit et de laisser sur le banc deux excellents latéraux droits. »

De son côté, le Barça a subi mardi sa première défaite de la saison. Au terme d’un affrontement spectaculaire, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick s’est inclinée 4-2 face au PSG. En championnat, les Catalans occupent la tête du classement avec neuf victoires en neuf matches et six points d’avance sur leur grand rival.