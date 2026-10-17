Une semaine après le revers contre Manchester City (0-3), l’international a amorcé la remontée des Reds grâce à une passe décisive lors de leur victoire 2-1 (0-1) face au Brentford FC, jusque-là invaincu.

De son côté, City a creusé son avance en tête du classement grâce à une victoire difficile 3-2 (2-1) contre le promu Ipswich Town. Erling Haaland a inscrit un doublé.

Liverpool a déçu avant la pause et s’est retrouvé mené après le but de Keane Lewis-Potter (44e). Dominik Szoboszlai, qui venait tout juste de revenir d’une absence forcée, s’est également blessé.

Après l’expulsion de Yegor Yarmolyuk (45e+8) pour un léger coup de tête donné à Jeremy Jacquet, Liverpool a renversé le match en supériorité numérique.

Wirtz, qui avait montré des progrès en Ligue des champions dans la semaine et reçu les éloges de son entraîneur Andoni Iraola, a lancé Victor Munoz (62e) dans la profondeur sur le but égalisateur. Alexander Isak (70e) a donné l’avantage à Liverpool. Peu avant la fin, Vitaly Janelt, récemment appelé en sélection, a été expulsé après un deuxième carton jaune (90e+2). Kevin Schade était entré en jeu pour Brentford à la mi-temps.

Quel exploit particulier Florian Wirtz a-t-il réalisé ?

Wirtz ne s’est toutefois pas distingué uniquement par sa passe décisive. Le joueur de 23 ans a créé au total neuf occasions de but pour les Reds dans le jeu, soit le plus grand nombre en Premier League depuis plus de cinq ans, comme l’a relevé le fournisseur de données Opta. Lors d’un match à l’extérieur, cette barre avait été atteinte pour la dernière fois il y a 15 ans, lorsque Samir Nasri avait créé dix occasions pour Arsenal.

Alors que le LFC s’est rapproché des premières places grâce à sa troisième victoire de la saison, Manchester a signé un septième succès en sept matches. Face au promu Ipswich, le leader, toujours affecté par le scandale financier, s’est toutefois compliqué la tâche inutilement en fin de match. Phil Foden (19e) et Haaland (34e, 69e) ont marqué pour City. Un troisième but du Norvégien n’a pas été accordé. Daizen Maeda (21e) a marqué pour Ipswich, avant que Zian Flemming (90e) ne relance le suspense en fin de rencontre.

Plus tôt samedi après-midi, Chelsea s’était imposé 2-0 sur le terrain d’Everton grâce à deux buts de Pedro Neto. La rencontre a été assombrie par la blessure du gardien de Chelsea Emiliano Martinez, sorti après un violent choc avec Jarrad Branthwaite, d’Everton. « À ma connaissance, il a quitté le stade conscient », a déclaré l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso. « Il est actuellement à l’hôpital pour des examens de précaution. Nous verrons comment les choses évoluent. »



