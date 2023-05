La statistique qui donne de l'espoir au FC Nantes pour le maintien en Ligue 1

17e et premier relégable, le FC Nantes peut s'inspirer d'un heureux précédent pour se maintenir en Ligue 1.

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire de Montpellier 3-0 sur le terrain de Nantes ce samedi 20 mai à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1.

Pour le maintien, Nantes doit prendre exemple sur le Dijon FCO

● Battu par Montpellier, Nantes n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 12 février dernier (1-0 contre Lorient) et reste sur 13 matches sans victoire (5 nuls, 8 défaites), sa plus longue série sans gagner depuis novembre 2020-février 2021 (15).

● Nantes compte 33 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison. Parmi les 14 équipes ayant totalisé exactement ce total à ce stade de la saison, en comptant 3 points pour une victoire, seul Dijon en 2016-2017 a réussi à ne pas terminer à l'une des 4 dernières places du classement en fin de saison (16e).

● Depuis son élimination en barrages de Ligue Europa face à la Juventus le 23 février dernier, Nantes n'a pris que 5 points en 12 rencontres (5 nuls, 7 défaites). Seuls Angers (4) et Troyes (3), déjà condamnés à la Ligue 2, font moins bien sur la période.

● Nantes a concédé l'ouverture du score à domicile à 12 reprises cette saison en 18 réceptions en Ligue 1, seuls Ajaccio et Angers ont plus vu leur adversaire marquer le premier but chez eux dans l'élite en 2022-2023 (13).

La disette offensive de Nantes : du jamais-vu depuis 2016 !

● Nantes est resté muet lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors des 14 précédents. Les Canaris n'avaient plus connu pareille disette dans l'élite depuis novembre-décembre 2016 (4).

● Depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian en tant qu'entraîneur, Montpellier a remporté 8 de ses 14 matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), soit 2 de plus que lors des 22 premières rencontres de la saison (2 nuls, 14 revers) avec Olivier Dall'Oglio puis Romain Pitau sur son banc.

● Montpellier ne s'est incliné qu'une seule fois lors de ses 5 derniers matches (3 victoires, 1 nul), après avoir enchaîné 2 défaites consécutives.

Jordan Ferri retrouve enfin le chemin des filets

● Joris Chotard, le milieu de terrain de Montpellier, a délivré 4 passes décisives lors de ses 3 dernières rencontres de Ligue 1, c'est autant que lors de ses 115 premières rencontres dans l'élite.

● Arnaud Nordin (Montpellier) a inscrit son 8e but de la saison en Ligue 1 face à Nantes, plus du double que n'importe quelle autre de ses saisons dans l'élite.

● Pour son 300e match de Ligue 1, Jordan Ferri a mis fin à une disette de plus de 4 ans depuis son dernier but dans l'élite, le 4 mai 2019 avec Nîmes contre Reims, déjà sur une passe décisive de Téji Savanier.