STAT - 19 des 25 derniers champions d'automne ont remporté la Liga

Depuis la victoire à trois points, seules six équipes (24%) sont parvenues à remporter le titre sans avoir pointé en tête au terme de la phase aller.

L'Atlético de Madrid a battu Séville (2-0) mardi soir, lors du match reporté de la première journée. Avec ce triomphe, les Colchoneros se sont assurés de terminer la première partie de saison en tant que leaders de la , malgré le fait qu'ils aient encore trois matchs à jouer. Mais le , Champion d' en titre, qui n'a plus qu'à en jouer un de plus, ne pourra quoiqu'il advienne plus dépasser l'avantage de quatre points dont dispose l'équipe entraînée par Diego Simeone.

Depuis que le nouveau système de notation de La a été établi avec trois points par victoire lors de la saison 1995-96, 19 des 25 champions espagnols ont terminé la phase aller en tant que leaders et reçu le titre honorifique de champion d'automne. Le premier changement de leader a eu lieu en 2001-2002. Le Real Madrid avait terminé premier avec 35 points lors de la 19e journée et la Liga avait finalement été remportée par le de Rafa Benítez.

Le champion d'automne rarement rattrapé en Espagne

Lors de la saison 2006-2007, le Real Madrid avait terminé la première partie de saison à la troisième place, derrière Séville et Barcelone, mais seulement d'un point. À la fin du championnat, les Madrilènes ont fini par soulever le titre avec les mêmes points que les Catalans mais grâce à une différence de buts favorable.

Il a fallu attendre 7 ans pour voir un changement un leader final qui n'était pas classé 1er à la mi-saison. Et c'est justement l'Atlético de Madrid qui en avait profité. Le premier et, pour l'instant, le seul championnat remporté par Diego Simeone est arrivé après que les rojiblancos aient terminé deuxième de la phase aller avec 50 points. Lors de la célèbre dernière journée, l'équipe de l'Argentin a remporté le titre en terminant la saison avec 90 points au compteur, quand les Catalans n'en comptaient que 87.

Ces cinq dernières années, l'équipe qui menait aux points à la fin de la phase aller n'a jamais laissé échapper le titre. L'Atleti a un avantage de quatre points sur le Real Madrid. Et s'ils gagnent les trois matchs reportés, ils pourraient le porter à 10 points, une distance qui n'a jamais été comblée en 19 matchs.

