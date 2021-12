Star d’Amazon, Thierry Henry aimerait retrouver un poste d’entraineur

Au moment de sortir le dispositif mis en place pour la couverture de la Ligue 1, Amazon Prime Vidéo avait frappé un grand coup, en annonçant la présence de Thierry Henry parmi les consultants.

La mayonnaise a parfaitement pris et l’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France est devenu une vraie vedette. Ses discours et son aura en ont fait un personnage central des week-ends de championnat de France désormais.

Comme un poisson dans l'eau dans les analyses d’avant et d’après match, Thierry Henry n’en oublie pourtant pas son volonté première : retrouver un banc. Car si ses passages télévisés en France ou en Angleterre sont une franche réussite, son début de carrière dans le coaching ne suit pas la même trajectoire.

Un problème de mentalité ?

Ayant joué les pompiers de service à Monaco, son club formateur, l’ancien Gunner n’a pas réussi à imposer sa patte, certaines rumeurs faisant état qu’il était encore trop joueur et pas assez entraîneur. Parti de l’autre côté de l’Atlantique pour entraîner l’Impact Montréal, il n’a pas connu plus de succès.

Alors est-il vraiment fait pour s’asseoir sur un banc ? Le principal intéressé concède qu’il n’a pas tout bien fait et que diriger un vestiaire en 2021 n’est pas la même chose que dans les années 2000.

"J’adorerais faire ça (retrouver un poste), mais tu dois être équipé pour ça, confie-t-il dans GQ. Parfois, vous avez également besoin des bons outils, de la bonne équipe qui comprend ce que vous êtes et qui vous êtes."

"Vous devez aller à la rencontre de cette nouvelle génération. (…) Vous devez comprendre que parfois être en retard pour eux, c’est bien. J’ai donc été éduqué d’une certaine manière, mais les joueurs en ce moment me rééduquent."

"J’ai grandi à l’ère du: 'Tais-toi et joue'. J’ai grandi là où vous ne pouvez pas défier votre entraîneur. J’ai grandi avec l’idée que si tu ne joues pas, tu sais pourquoi, c’est parce que tu es une merde."

Toujours aussi cash dans ses propos, Thierry Henry profite certainement de sa présence sur Amazon Prime pour faire évoluer sa mentalité. Le début du chemin vers le succès ?