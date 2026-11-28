Comment regarder Standard de Liège - Club Bruges avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Avant-match

First Division A - Journée 13 29 nov. 2026 - 12:30 Stade Maurice Dufrasne

Le Standard de Liège reçoit le Club Bruges au stade Maurice Dufrasne, à Liège, pour un match de Division 1A entre le septième et le deuxième du classement.

Le Standard aborde cette rencontre après sa victoire à Lommel le 22 novembre. Ce succès 2-1 à l’extérieur lui a permis de rester dans la première moitié du classement.

L’équipe de Vincent Euvrard est difficile à cerner cet automne. Elle a battu le SK Beveren 3-0 et fait match nul 1-1 contre Courtrai, mais s’est aussi inclinée 2-1 à Genk.

Le Club Bruges arrive au terme d’une semaine chargée. L’équipe d’Ivan Leko a été battue 3-0 par Liverpool en Ligue des champions mercredi soir.

Cette défaite est survenue après une victoire 5-1 sur le terrain du KV Malines en championnat et un succès 2-1 chez le PSV Eindhoven en Europe. Bruges n’a perdu qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches, face à l’une des équipes les plus fortes de la compétition.

Le Standard devra faire face à la qualité d’une équipe visiteuse qui marque beaucoup en championnat. De son côté, Bruges affrontera une équipe qui, à domicile, croit en ses chances devant ses supporters.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre, des informations sur sa diffusion aux nouvelles des équipes et à leur forme.

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