Comment regarder Standard de Liège - Club Bruges avec un VPN
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- Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
- Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.
- Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !
Avant-match
Le Standard de Liège reçoit le Club Bruges au stade Maurice Dufrasne, à Liège, pour un match de Division 1A entre le septième et le deuxième du classement.
Le Standard aborde cette rencontre après sa victoire à Lommel le 22 novembre. Ce succès 2-1 à l’extérieur lui a permis de rester dans la première moitié du classement.
L’équipe de Vincent Euvrard est difficile à cerner cet automne. Elle a battu le SK Beveren 3-0 et fait match nul 1-1 contre Courtrai, mais s’est aussi inclinée 2-1 à Genk.
Le Club Bruges arrive au terme d’une semaine chargée. L’équipe d’Ivan Leko a été battue 3-0 par Liverpool en Ligue des champions mercredi soir.
Cette défaite est survenue après une victoire 5-1 sur le terrain du KV Malines en championnat et un succès 2-1 chez le PSV Eindhoven en Europe. Bruges n’a perdu qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches, face à l’une des équipes les plus fortes de la compétition.
Le Standard devra faire face à la qualité d’une équipe visiteuse qui marque beaucoup en championnat. De son côté, Bruges affrontera une équipe qui, à domicile, croit en ses chances devant ses supporters.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre, des informations sur sa diffusion aux nouvelles des équipes et à leur forme.
Actualité des équipes et effectifs
Standard de Liège vs Club Bruges Équipes probables
Entraineur
- V. Euvrard