Stam : "Fernandes a donné une autre dimension à United mais ils ont besoin de plus"

L'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer a retrouvé une meilleure forme à partir de janvier, notamment grâce à l'arrivée du milieu portugais.

Bruno Fernandes a donné à une dimension supplémentaire, selon Jaap Stam, mais la légende d'Old Trafford affirme que son ancien club a encore besoin de plus de qualité s'il veut combler le fossé qui existe avec et .

L'international portugais Fernandes est arrivé du Sporting en janvier pour 47 millions de livres (environ 53 millions d'euros), après une longue saga de transfert, et a démarré sur les chapeaux de roue, marquant trois buts et offrant quatre passes décisives lors de ses neuf premiers matchs. À 25 ans, il a été nommé joueur du mois de février de la et n'a pas encore goûté à la défaite depuis son arrivée en .

Avant la suspension du football pour cause de coronavirus, United occupait la cinquième place du classement. Cette position pourrait être suffisante pour assurer la saison prochaine la , Manchester City faisant appel de son interdiction imminente de deux ans de football européen.

À Old Trafford, sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, 2020 a marqué un nouvel élan après une année 2019 compliquée. Stam - qui a remporté trois titres de champion successifs en tant que joueur à United - pense que l'arrivée de Fernandes a été la clé de ce succès.

"On a beaucoup parlé d'Ole quand il est arrivé, a déclaré l'ancien joueur de 47 ans à Goal. Il a eu cette belle carrière, puis quand il a signé son contrat et perdu certains matches, les gens étaient un peu sceptiques quant au choix.

"Mais je pense que tout le monde au club savait que les joueurs qui étaient venus avaient besoin de temps pour s'adapter au club, à la pression de jouer pour le club et à ce qu'Ole voulait faire.

"Maintenant, vous voyez que les joueurs s'habituent à la façon de jouer et en faisant venir Fernandes, un joueur de qualité, cela leur donne cette dimension supplémentaire de créativité qui permet parfois à d'autres joueurs d'entrer plus facilement dans le jeu et de se mettre en position de marquer.

"Je suis donc ravi pour Ole que ce soit de mieux en mieux. Malheureusement pour lui, cela s'est arrêté maintenant parce que pour la dernière période de la saison, ils avaient l'air très bien."

Malgré le mieux aperçu depuis le début de l'année - et le coup de pouce que l'arrivée de Fernandes a apporté à Old Trafford - Stam estime que United est encore loin de pouvoir prétendre au titre de champion de Premier League.

Le Néerlandais, qui est en pourparlers pour prendre la tête du FC Cincinnati en , estime que d'autres ajouts de qualité sont nécessaires si son ancien club doit recommencer à rivaliser pour les plus grands trophées avec Liverpool et Manchester City.

"Contre City, ils ont obtenu une bonne série de résultats, poursuit-il. Mais on ne peut pas se contenter de regarder les matchs individuels et dire qu'on peut espérer gagner le championnat parce qu'on les a battus plusieurs fois.

"Je pense que vous devez être très stable en tant qu'équipe tout au long du championnat, ce qu'est Liverpool. Vous devez jouer d'une certaine manière maintenant et construire votre équipe d'une certaine manière, puis finalement vous pouvez relever ce défi de gagner à nouveau le championnat.

"Si je regarde maintenant, je pense qu'ils ont encore besoin de quelques joueurs de qualité dans l'équipe pour relever ce défi."