Stades, billets, favoris - Toutes les infos sur la Coupe du monde 2022 au Qatar à 4 ans de la finale

La Coupe du monde 2022 se conclura dans 4 ans, au Qatar. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur l'événement.

C'est dans quatre ans jour pour jour que la finale de la Coupe du monde au Qatar débutera.



Une édition très attendue au vu de son organisation, avec un coup d'envoi au mois de décembre, et le Qatar comme pays d'accueil. Goal vous propose un point complet sur toutes les informations essentielles à savoir.



Quand aura lieu la Coupe du monde 2022 ?

La Coupe du monde 2022 sera la première à ne pas avoir lieu en juin et juillet. Cela s'explique par les étés chauds du Qatar, avec des températures moyennes élevées en juin, juillet et août, atteignant une température étouffante de 42° en moyenne. En conséquence, le tournoi débutera le 21 novembre et sera plus condensé qu'à l'accoutumée, avec la finale programmée le 18 décembre. Même à cette période de l'année, il fait encore très chaud. Les températures pourraient atteindre 25 ou 30°.

Quels stades vont accueillir l'évenement ?

À ne pas rater Manchester United : tout ce qu'il faut savoir sur le départ de José Mourinho

Manchester United - Les joueurs seraient heureux et soulagés du départ de José Mourinho

Barcelone - Lionel Messi a reçu le cinquième Soulier d'Or européen de sa carrière

Mercato - Un rôle central pour Lionel Messi dans les arrivées de Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong à Barcelone ?

La compétition prévoit de s’installer dans huit stades dont sept entièrement neufs. Rien que Doha, capitale de l’émirat, aura quatre nouvelles enceintes, en plus de deux autres en cours de rénovation. À ce jour, seulement un stade est terminé (le Khalifa International Stadium) même si les autorités locales n’ont jamais douté de la bonne tenue des travaux. L’un des problèmes soulevés par ces enceintes reste la climatisation à marche forcée.

Le plan initial était de disposer de douze stades prêts, avant d'être modifié au cours des douze derniers mois. Le lieu phare sera le stade iconique de Lusail, qui accueillera la finale et qui a de loin la plus grande capacité proposée, soit plus de 86 000 places. Évidemment, l'un des avantages de la Coupe du Monde dans un pays aussi petit est que les temps de déplacement seront minimes par rapport aux dernières éditions au Brésil et en Russie. La distance maximale entre deux stades sera d’environ 130 kilomètres, soit environ une heure et demie de route.

Quand aura lieu le tirage au sort ?

En principe, le tirage au sort pour la phase finale de la Coupe du monde a lieu au début du mois de décembre de l’année précédant le tournoi.



En raison du changement d'organisation pour l'édition du Qatar, le tirage au sort devrait se dérouler en avril de cette année, environ six mois avant le coup d'envoi.

Quand la phase de qualifications débutera-t-elle ?

Les qualifications européennes auront probablement lieu en 2021, et non sur deux ans comme d’habitude, par rapport au timing de la Ligue des Nations.



Le Qatar se qualifiera automatiquement en tant qu'hôte, mais il participera quand même aux premières manches des qualifications asiatiques car il servira également de voie d'accès à la Coupe d'Asie. Les autres confédérations n'ont pas encore communiqué les dates des différentes phases de qualifications, qui incluent toutes moins de pays que la campagne européenne.

Quand les billets seront-ils mis en vente ?

Les billets pour la Coupe du Monde sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de la FIFA moins d'un an avant le tournoi.



Le processus de vente de billets pour la Coupe du monde 2018, par exemple, a débuté en septembre 2017.

Pourquoi cette édition est-elle si controversée ?

L'organisation du Qatar en tant que pays hôte de la Coupe du monde a été montrée du doigt, et pas uniquement à cause de la chaleur, ou du timing.



Il y avait tout d'abord la question de savoir comment l'État du Golfe avait fini par remporter le processus d'appel d'offres, avec des allégations de corruption - ce que le Qatar a toujours nié - conduisant la FIFA à commander à un rapport indépendant rédigé par l'avocat américain Michael Garcia. Garcia a ensuite quitté son poste d'enquêteur en éthique de la fédération en raison d'un "manque de leadership" au sein de l'organisation. Cependant, une version "légalement appropriée" et partiellement censurée de son rapport a été publiée. Plus tard, après la divulgation du rapport aux médias, le rapport a été publié dans son intégralité, mais ne permettait toujours pas de relier directement le Qatar à l'achat de voix.7



Un autre point de controverse majeur a été le traitement réservé aux conditions des personnes venues au Qatar pour les projets liés à la Coupe du monde, notamment la construction des stades. Le gouvernement qatari a été vivement critiqué pour les mauvaises conditions de vie et de travail auxquelles ces travailleurs ont été soumis. Amnesty International affirme que peu de mesures ont été prises pour tenir les promesses d'amélioration.



Dans un reportage de la BBC, un travailleur kenyan a déclaré avoir reçu l'ordre de remettre son passeport et de dormir dans une petite pièce avec 10 autres hommes. Il travaillait toute la journée à partir de 4h du matin, sans eau potable.

De nombreux incidents et même des décès (crises cardiaques, épuisements, chutes) sont intervenus sur les chantiers, et un rapport récent d’Amnesty International estimait que la plupart des ouvriers venus du Népal, d’Inde et des Philippines n’étaient pas payés. Si la FIFA a rejeté en bloc ces accusations, l’opacité autour des travaux des douze stades laisse songeur. Selon une autre étude, réalisée par l'institut Impactt, 13 des 19 entreprises sous-traitantes surchargent leurs employés, les faisant travailler parfois plus de 72 heures par semaine. "Dans le cas le plus extrême, (certains ouvriers ont travaillé) 14 heures par jour (...) et 402 heures par mois". Selon les lois qataries, les ouvriers ne doivent pas travailler plus de 48 heures par semaine.

Quels sont les favoris pour la compétition ?

Une édition très attendue au vu de son organisation, avec un coup d'envoi au mois de décembre, et le Qatar comme pays d'accueil. Goal vous propose un point complet sur toutes les informations essentielles à savoir.

Les bookmakers ont déjà établi la liste des favoris pour ce Mondial 2022, mais elle va évidemment évoluer au gré des résultats des différentes nations dans les 4 ans à venir.

L'article continue ci-dessous

A l'instant T, c'est l'équipe de France, championne du monde en titre, qui est l'équipe la plus cotée. Les hommes de Didier Deschamps débarqueront au Qatar avec un statut à défendre et quelques unes des plus grandes stars du football mondial, dont Kylian Mbappé, qui aura 23 ans, et Antoine Griezmann, qui aura atteint la trentaine.

Le Brésil suite les Bleus dans les bookmakers par rapport à son potentiel et son esprit de revanche. L'Angleterre, qui dispose d'une génération jeune et très prometteuse, complète le podium des favoris.

La Belgique, troisième de la dernière édition, sera également très attendue, elle se place en 4ème position. Elle est suivie par le nouveau cru des Pays-Bas et deux nations européennes historiques : l'Espagne et l'Allemagne.