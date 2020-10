Stade Rennais : Yann Gboho va prolonger jusqu'en 2023

Après plusieurs mois de discussions, l'attaquant Yann Gboho (19 ans) va prolonger son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2023.

C'est la fin d'un long feuilleton. Après des mois de discussions, l'attaquant Yann Gboho (19 ans) va prolonger son contrat avec le dans les prochains jours. Un accord a fini par être trouvé afin que le n°19 prolonge l'aventure en Rouge & Noir.

Deux ans de plus

Lié à Rennes jusqu'en juin 2021, Yann Gboho s'engagera prochainement pour deux saisons supplémentaires. Son nouveau bail s'étalera jusqu'en 2023. Une nouvelle importante pour le club breton qui conserve dans ses rangs l'un de ses plus grands espoirs après avoir cédé à l'OGC Nice Lucas Da Cunha, prêté dans la foulée à Lausanne-Sport (D1 suisse).

Apparu à deux reprises en L1 cette saison, Gboho s'est frayé une place dans le groupe de Julien Stéphan la saison dernière en marquant un but essentiel contre , permettant à Rennes de rebasculer dans une spirale de victoires.

Capable d'évoluer sur l'aile ou en second attaquant, il s'est aussi illustré par son entrée décisive lors d'un derby spectaculaire contre Nantes (3-2) en janvier dernier. Gboho avait marqué son second but en professionnel à Angers quelques jours auparavant.