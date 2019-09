Stade Rennais, Stéphan : "On a du caractère dans la famille"

Le fils de Guy Stéphan a réussi ses premiers mois avec le Stade Rennais et a même remporté un titre en mai dernier.

Arrivé à la rescousse du en décembre 2018, Julien Stéphan, le fils de Guy Stéphan, s’est construit une réputation en quelques mois. Le jeune entraîneur de Rennes a notamment offert le premier titre au club breton depuis 48 ans en remportant la au détriment du en mai dernier. Dans une interview accordée à Le Parisien, Julien Stéphan a affiché sa fierté d'avoir contribué à l'histoire du Stade Rennais.

"La Bretagne est une terre de football, avec un public de supporteurs passionnés et fidèles. On a réussi à procurer aux gens énormément de bonheur et de fierté. Il y avait une attente immense qui a occasionné beaucoup de frustrations. J'ai l'impression qu'ils nous donnent tout cet amour parce qu'ils n'ont pu l'offrir ces dernières années à force de désillusions avec trois échecs en finale de la Coupe de (2009 et 2014) et de la (2013). Le jour où le club était le moins attendu, face à Paris, on a réussi à remporter le trophée", a expliqué l'entraîneur de Rennes.

"Dembélé n'était jamais blessé à Rennes"

L'article continue ci-dessous

Le Français s'est livré sur son caractère : "Je suis pragmatique et aussi tout neuf dans le métier. On apprend tous les jours. Il convient de faire ses preuves au quotidien. J'aime bien vivre le moment présent plutôt que d'en espérer d'autres. Ce milieu-là est particulièrement mouvant et tout est susceptible d'évoluer très rapidement. Quand on traverse des périodes agréables, il convient d'en profiter tout en gardant beaucoup de lucidité. J'ai mon caractère. Il en faut pour diriger une équipe et s'engager dans une compétition de haut niveau. Ça nécessite aussi du tempérament. Après, il s'agit de le canaliser pour être lucide dans les analyses et se poser les bonnes questions. On en a dans la famille, même si on a chacun notre caractère et notre mode de fonctionnement propre".

Julien Stephan a côtoyé Ousmane Dembélé chez les jeunes et ne comprend pas qu'il soit autant blessé : "Chez nous, il n'a jamais été blessé. Il enchaînait toutes les séances et tous les matchs sans pépin physique. Il était toujours le premier aux entraînements, il adorait ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui dans son quotidien mais, forcément, ça interpelle. Il y a des raisons à tout ça, c'est sûr. Il doit les connaître et rectifier les choses afin que ça ne lui arrive plus".

Enfin, l'entraîneur du Stade Rennais a donné son regard sur le feuilleton Neymar. Il voit d'un bon oeil que l'attaquant brésilien soit finalement resté au Paris Saint-Germain cet été : "C'est une bonne chose pour la et son exposition de conserver un joueur de cette classe. Il est différent. Il a du génie en lui. Avec Neymar, Paris a également davantage de chances de remplir ses objectifs et notamment en Coupe d'Europe".