Stade Rennais, Stéphan : "Des manques indéniables"

L'entraîneur de Rennes a reconnu la supériorité du Celtic Glasgow et n'a pas voulu trop accabler ses joueurs après la défaite.

Huitième de finaliste de la dernière , le n'aura pas connu le même succès sur la scène européenne cette saison. Le club breton s'est incliné pour la quatrième fois en cinq journées ce jeudi soir sur la pelouse du . Les Rennais ont été surclassé, eux qui sont d'ores et déjà éliminés de la compétition, et ont été contraint de s'incliner sur le score sans appel de 3-1 en terre écossaise.

En conférence de presse, Julien Stéphan s'est montré lucide après la défaite de son équipe : "On avait une équipe jeune sur le terrain. J'ai bien conscience, notamment en première mi-temps, qu'on a été dominés et menés logiquement. Mais il y a eu des moments charnières dans ce match, comme le deuxième but encaissé juste avant la mi-temps et la bonne entame de deuxième période pas validée (par un but). Globalement, le résultat est logique".

"Le Celtic était plus fort"

"La victoire ne souffre d'aucune contestation. On est tombés contre une équipe plus forte que la nôtre. On a manqué de profondeur. On a manqué de prise d'espace, de capacité de course dans la défense. Il aurait fallu les faire reculer davantage, faire des courses dans ces espaces-là, on ne l'a pas fait, même si ce ne sont pas les caractéristiques principales de ces joueurs offensifs (Siebatcheu, Guitane)", a ajouté le technicien du Stade Rennais.

Julien Stéphan n'a pas voulu enfoncer ses joueurs : "On a des manques indéniables, dans la dimension athlétique, dans la puissance, dans la justesse de jeu. On a été pris par l'intensité adverse. Mais il ne faut pas non plus mettre les joueurs en péril, ce sont des constats qu'il faudra réguler, s'adapter pour pouvoir les combler. Ce (jeudi) soir, c'était criant. Sans chercher d'excuses, il faut aussi recontextualiser les choses : on avait une équipe très jeune, avec des joueurs inexpérimentés qui ne connaissent pas ce niveau, d'autres revenaient de blessure ou avaient moins de temps de jeu ces derniers temps".

"Je voulais aussi saluer le soutien inconditionnel de nos supporters qui nous ont poussés malgré le résultat. La moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est marquer un but, ce qu'on a réussi à faire sur la fin même si on a bien conscience que ce n'est pas suffisant", a conclu l'entraîneur du Stade Rennais. Le club breton aura une dernière occasion de briller sur la scène européenne avec la réception de la début décembre. .