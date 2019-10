Stade Rennais : Salin absent contre Cluj, Mendy pressenti titulaire

Absent depuis début octobre, Edouard Mendy a repris l'entraînement et est pressenti dans le onze de départ face à Cluj selon nos informations.

Le est dans une drôle de situation au poste de gardien de but. Arrivé fin août, Edouard Mendy est absent depuis la défaite face à la Rome en début octobre en raison d'une blessure au genou. Sa doublure, Romain Salin a donc été promu dans le onze de départ. Auteur d'une sortie hasardeuse sur le but de Keita Baldé, finalement refusé pour une main de l'attaquant, l'ancien gardien du Sporting est blessé à son tour.

En effet, selon les informations du Telegramme, Romain Salin va être écarté des terrains pour plusieurs semaines. Absent de l'entraînement ce mardi matin à la Piverdière, la doublure d'Edouard Mendy s'est blessé lors de la défaite face à l'AS ce dimanche et est forfait pour la rencontre de Ligue Europa face à Cluj. Le gardien passé par le Sporting serait touché au mollet selon les informations de Ouest .

Pépé Bonet dans le groupe

Le Telegramme annonce qu'un test sera effectué ce mercredi pour savoir si Edouard Mendy, qui vient de reprendre l'entraînement avec le groupe, est apte à disputer la rencontre de Ligue Europa. Selon nos informations, la tendance ce mardi est à une titularisation de l'international sénégalais pour la réception du club roumain ce jeudi soir. Si jamais Edouard Mendy n'était finalement pas apte, Julien Stéphan serait contraint de titulariser le jeune Pépé Bonet.

Le portier de 16 ans et 8 mois devrait faire son apparition dans le groupe et sera, au moins, la doublure d'Edouard Mendy si ce dernier est apte. Bien évidemment, Julien Stéphan espère pouvoir compter sur son habituel titulaire dans les buts pour un match déjà capital pour l'avenir européen du Stade Rennais. En effet, le huitième de finaliste de la dernière édition de la C3 ne compte qu'un point après deux journées et doit absolument l'emporter devant son public ce jeudi soir.