Stade Rennais - Nicolas Holveck : "On peut faire couler le bateau entier"

Dans un entretien accordé à L'Est Républicain, le nouveau président du Stade Rennais a livré un discours sous le signe de l'unité face au coronavirus.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nicolas Holveck a pris ses fonctions dans un contexte particulier. Successeur d'Olivier Létang, le nouveau président du est arrivé chez les Rouge et Noir pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans un entretien accordé à L'Est Républicain paru ce dimanche, il est notamment revenu sur son nouveau poste, mais a aussi prôné l'unité du football français, à l'heure où ce dernier est particulièrement exposé financièrement.

"On est tous sur le même bateau"

"J'avais pris la décision de partir de . J'avais déjà une autre offre et puis j'ai eu ce rendez-vous formidable d'une heure et demie avec Pinault père et fils. Là, je me suis dit : " J'espère que je vais être choisi. " J'ai eu cette chance et j'en suis très fier", a d'abord expliqué Nicolas Holveck.

Confiné à la Turbie, près de Monaco, le dirigeant a aussi estimé que les clubs professionnels se doivent d'être unis en cette période douloureuse. "Pas question de pleurnicher ! Nous sommes des privilégiés. À l'heure actuelle, il y a trop d'inconnues, on ne peut rien prévoir mais il faut trouver des solutions pour la survie des 40 clubs professionnels. On n'a décemment rien demandé de plus à l'État, juste un aménagement du chômage partiel. On a besoin d'unité, de solidarité et d'optimisme. On est tous sur le même bateau : si l'un des 40 clubs coule, on peut faire couler le bateau entier", a prévenu le président du Stade Rennais. Lucide.