Stade Rennais - Julien Stéphan : "Une envie folle de retourner au Stade de France"

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le Stade Rennais a fait de la défense de son titre une priorité. Objectif finale assumé.

Vainqueur de la la saison dernière, le a fait de la défense de son titre une priorité. Si les Bretons sont actuellement sur le podium en championnat, ces derniers sont bien déterminés à ajouter un titre à leur palmarès, et ne comptent pas faire l'impasse sur cette compétition. Opposé à l'AS Saint-Etienne, mercredi soir, en demi-finale de la Coupe de , Rennes peut s'attendre à un match compliqué dans le Forez. Et son entraîneur en a bien conscience.

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de cet affrontement décisif sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard, Julien Stéphan a affiché sa méfiance par rapport à l'état de forme des Stéphanois, qu'il sait capables d'élever leur niveau de jeu pour décrocher leur billet pour la finale.

"Le classement en championnat n'a pas d'incidence"

"Saint-Étienne est potentiellement programmé au départ pour jouer l'Europe, avec un gros budget et un effectif important. Je m'attends à un match très engagé dès le début. Voilà, ils ont raté leur première mi-temps à , je ne pense pas que ça se renouvelle jeudi soir, donc il y aura certainement beaucoup d'intensité dès le début et il faudra qu'on soit en capacité d'y répondre. Ensuite, il y aura un rapport de force avec des temps forts et faibles, il faudra qu'on soit en capacité de bien le gérer, mais Saint-Étienne est capable sur un match d'élever son niveau de jeu et le classement en championnat n'a pas d'incidence", a d'abord confié le technicien, lucide.

"Il faudra être au top. Et je vous l'ai dit, ils jouent leur saison là-dessus je pense, donc la pression est forte, très forte pour eux, mais ils ont l'avantage de jouer devant leur public et on sait à quel point c'est un apport prépondérant. Mais nous qualifier pour une finale à l'extérieur, on l'a déjà fait, donc on sait que c'est possible. C'est une compétition qui nous tient à coeur, on a une envie folle de retourner au Stade de France", a ensuite prévenu Julien Stéphan. En attendant ce match, Rennais et Stéphanois suivront avec attention la rencontre de ce mercredi soir (21h10), opposant l'OL au PSG. Quoiqu'il arrive, l'adversaire à affronter en finale sera redoutable.