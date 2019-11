Stade Rennais - Julien Stéphan : "On affiche certaines limites"

Déçu suite à l'élimination de son équipe jeudi soir, l'entraîneur du Stade Rennais a pointé du doigt certaines erreurs qui reviennent avec insistance.

Qu'il semble loin, le beau parcours du au travers de l'Europe la saison dernière... Après avoir rêver pour leur retour en Coupe d'Europe, les Bretons déchantent lors de cette campagne 2019-2020 totalement manquée. Encore défaits 1-0 à Cluj jeudi soir, les Rennais sont d'ores et déjà éliminés de la et pointent à la dernière place de leur groupe. Une désillusion totale, qui selon Julien Stéphan, entraîneur des Rouge et Noir, s'explique par des erreurs récurrentes.

"On a réussi à créer des opportunités, mais cela ne suffit pas"

"Quand on ne saisit pas les opportunités, on reste à la merci de l'adversaire. Notre manque d'efficacité, on le paie très cher ce soir, ce n'est pas la première fois que cela arrive. On doit concéder que l'on affiche certaines limites par rapport à cela", a d'abord concédé le technicien, en conférence de presse.

"Néanmoins, dans le contenu, il y a eu des choses intéressantes, on a réussi à créer des opportunités, mais cela ne suffit pas. Il faut être plus tranchants", a ensuite ajouté le fils de Guy Stéphan, forcément déçu de ne pas aller plus loin dans une compétition qui avait suscité un réel engouement la saison dernière.

Eliminé en Ligue Europa, le Stade Rennais va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur la . Et cela sera peut-être un mal pour un bien, étant donné que les Bretons pointent à une décevante 14ème place au classement, eux qui comptent toutefois un match en moins.