Stade Rennais - Julien Stéphan lance subtilement le mercato d'hiver

Alors que son équipe déçoit en ce début de saison, l'entraîneur des Rouge et Noir a subtilement évoqué le prochain mercato, sur RMC.

Pointant à la 10ème place de et déjà éliminé de la , le ne réalise pas le début de saison qu'il aurait espéré. Malgré un mercato estival ambition, notamment marqué par l'arrivée onéreuse de Raphinha en provenance du et le transfert définitif de l'attaquant Mbaye Niang, les Bretons peinent à se montrer à la hauteur des attentes, et ce malgré l'émergence de jeunes joueurs tel que le phénomène Eduardo Camavinga.

"Voir ce qu’il est possible de faire pour améliorer l’effectif"

De ce fait, et alors que le mercato hivernal approche à grand pas, Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir, ne serait pas contre quelques ajustements, comme il l'a confié dans des propos accordés à RMC Sport. "Le mercato hivernal arrive rapidement et les dirigeants ainsi que le marché décideront des opportunités. Pour le moment, on cherche à développer les joueurs à notre disposition. On doit chercher à améliorer l’animation offensive", a d'abord confié le technicien.

"Je pense que la direction regardera s'il y a la possibilité d'améliorer tout ça. Il faut toujours rester à l’écoute du marché, pour voir ce qu’il est possible de faire pour améliorer l’effectif. Pour l’instant, je suis content de travailler avec les joueurs qui sont là", a ajouté Julien Stéphan. Une communication maîtrisée, lui permettant de faire passer un message à ses dirigeants tout en préservant la confiance de ses joueurs... Judicieux.