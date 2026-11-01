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St. Pauli - 1. FC Nuremberg : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 10 1 nov. 2026 - 07:30 Millerntor Stadion

Le match entre St. Pauli et le 1. FC Nuremberg débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre St. Pauli et le 1. FC Nuremberg sera diffusé en direct sur WOW.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé à St. Pauli et au 1. FC Nuremberg ?

St. Pauli aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par un 0-0 contre Darmstadt, après un 1-1 face à Hanovre 96. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre le Karlsruher SC (2-0). Au total, St. Pauli a inscrit cinq buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres.

Le 1. FC Nuremberg affiche un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il a récemment subi une défaite 5-2 contre le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne, après s’être incliné 1-0 face à Kaiserslautern en championnat. Le spectaculaire match nul 4-4 contre le VfL Wolfsburg a constitué la bonne surprise de cette série. Nuremberg a marqué huit buts et en a encaissé douze sur cette période.

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