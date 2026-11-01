Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga 2
team-logoSt.Pauli
Millerntor Stadion
team-logoNuremberg
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Avec le concours de

St. Pauli – 1. FC Nuremberg : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

St.Pauli vs Nuremberg
St.Pauli
Nuremberg
Bundesliga 2

En deuxième division allemande, St. Pauli affronte le 1. FC Nuremberg. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseSky Sport Top Event
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieShahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 10
Millerntor Stadion

Le match entre St. Pauli et le 1. FC Nuremberg débutera le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre St. Pauli et le 1. FC Nuremberg sera diffusé en direct sur WOW.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé à St. Pauli et au 1. FC Nuremberg ?

St. Pauli aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par un 0-0 contre Darmstadt, après un 1-1 face à Hanovre 96. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre le Karlsruher SC (2-0). Au total, St. Pauli a inscrit cinq buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres.

Le 1. FC Nuremberg affiche un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il a récemment subi une défaite 5-2 contre le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne, après s’être incliné 1-0 face à Kaiserslautern en championnat. Le spectaculaire match nul 4-4 contre le VfL Wolfsburg a constitué la bonne surprise de cette série. Nuremberg a marqué huit buts et en a encaissé douze sur cette période.

FCP

FCP - Forme

COT
N1-1
BMG
N1-1
KSC
V2-0
H96
N1-1
SVD
N0-0
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCN

FCN - Forme

KSC
V0-1
WOB
N4-4
COT
N1-1
FCK
D0-1
B04
D5-2
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : compositions d’équipe

St.Pauli vs Nuremberg Équipes probables

Entraineur

  • M. Rapp

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : forme récente

FCP

FCP - Forme

COT
N1-1
BMG
N1-1
KSC
V2-0
H96
N1-1
SVD
N0-0
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCN

FCN - Forme

KSC
V0-1
WOB
N4-4
COT
N1-1
FCK
D0-1
B04
D5-2
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : bilan des confrontations directes

Face à face

St.PauliNulNuremberg
4
1
0
Bundesliga 2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
0
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
2
FDM
Bundesliga 2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
5
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
1
FDM
Bundesliga 2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
0
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
1
FDM
Bundesliga 2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
2
FDM
Bundesliga 2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
1
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
1
FDM
12Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

St. Pauli - 1. FC Nuremberg : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
3
NurembergNurembergFCN
95312112+918
D
N
N
V
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
N
N
V
N
V
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
10
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
12
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
13
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
14
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
92341216-49
D
V
D
N
N
15
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
16
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
V
N
D
N
D
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
D
V
N
D
N
18
HanovreHanovreH96
9225815-78
D
N
D
V
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google