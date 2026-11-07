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Premiership
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St. Mirren - Rangers en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

St. Mirren vs Rangers
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Tout ce qu’il faut savoir pour regarder St. Mirren face aux Rangers en direct aujourd’hui en Premiership.

Comment regarder St. Mirren contre les Rangers avec un VPN

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Avant-match

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Premiership - Journée 13
The SMISA Stadium

Les Rangers se rendent au The SMISA Stadium, à Paisley, pour affronter St. Mirren en Scottish Premiership. Derek McInnes espère prolonger la bonne dynamique de son équipe.

Les Rangers arrivent en pleine forme : deuxièmes du championnat, ils restent sur 11 matches sans défaite. McInnes a considérablement redressé la situation après des débuts difficiles à son poste, et deux victoires consécutives dans le derby de l’Old Firm ont renforcé la confiance à Ibrox.

Les Rangers ont déjà décroché leur place en finale de la Coupe de la Ligue écossaise, ce qui renforce le sentiment qu’ils sont en train de bâtir quelque chose d’important cette saison. À leurs yeux, la course au titre reste ouverte.

Huitième au classement, St. Mirren traverse une période difficile sur le plan des résultats. Battue 5-0 par Hearts à la mi-octobre, l’équipe de Craig McLeish a de nouveau perdu contre Motherwell le 31 octobre et cherche à retrouver de la régularité.

St. Mirren a tout de même battu Dundee FC et obtenu un nul face à Hibernian au cours de cette période : l’équipe ne manque donc pas de combativité. Jouer à domicile, au The SMISA Stadium, lui donne l’occasion de poser des problèmes à son adversaire.

Les Rangers ont remporté leurs trois dernières confrontations avec St. Mirren, dont une victoire 5-1 en Coupe de la Ligue plus tôt cette saison. St. Mirren devra en faire davantage pour inverser cette tendance.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Premiership en direct.

Actualité des équipes et effectifs

St. Mirren vs Rangers Équipes probables

Entraineur

  • C. McLeish

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