Comment regarder St. Louis City - Los Angeles FC avec un VPN

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 23 nov. 2026 - 20:00 Energizer Park

St. Louis City reçoit Los Angeles FC à l’Energizer Park pour un match de Major League Soccer entre deux équipes de la conférence Ouest.

Les locaux traversent une période irrégulière. L’équipe de Yoann Damet s’est imposée 1-0 sur le terrain du Houston Dynamo le 8 novembre, mais restait auparavant sur trois défaites consécutives en MLS.

Avant cette victoire à Houston, St. Louis avait perdu contre San Diego, Portland et le Real Salt Lake. Le club s’est également qualifié face au Columbus Crew en US Open Cup après un match nul et vierge.

Le LAFC arrive lui aussi avec des interrogations. L’équipe de Xavi Tamarit a perdu 2-1 contre les Seattle Sounders lors de sa dernière sortie, après une défaite 3-1 sur le terrain du Minnesota United.

Les visiteurs ont toutefois montré qu’ils savaient marquer. Ils ont fait match nul 2-2 contre le LA Galaxy et battu Austin FC 3-1 en octobre.

St. Louis peut aussi s’appuyer sur l’historique des confrontations. Le club avait battu le LAFC 2-1 à domicile en mai, seule victoire de l’une ou l’autre équipe dans une série qui a, par ailleurs, plutôt tourné à l’avantage des Californiens.

Voici comment suivre le match, avec les dernières informations sur sa diffusion.

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