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La maîtrise tactique du bloc médian s’est heurtée à une verticalité débridée en seconde période, au terme d’un spectaculaire match nul 3-3 entre le SSC Napoli et la Roma. Si Massimiliano Allegri a misé sur les projections tardives de ses milieux de terrain, le banc de Gian Piero Gasperini s’est révélé décisif pour arracher un point.

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Massimiliano Allegri abordait cette rencontre avec une mission claire : rétablir l’équilibre défensif d’un Napoli qui en avait manqué lors des premières semaines. Son plan reposait sur un bloc médian discipliné, destiné à contrarier le jeu de possession de la Roma tout en exploitant les demi-espaces grâce aux courses tardives de son trio dynamique de milieux de terrain. L’objectif était de pousser la Roma sur les côtés, puis de la punir en transition grâce à la vitesse de Hoejlund et à l’inventivité technique de De Bruyne.

À l’inverse, la Roma de Gian Piero Gasperini se présentait au Stadio Diego Armando Maradona avec l’intention de dominer le ballon et d’étirer le jeu. Avec plus de 60 % de possession, les Giallorossi cherchaient à créer le surnombre dans l’axe et à s’appuyer sur leurs pistons pour contraindre les latéraux du Napoli à rester bas. Mais la première période a mis en évidence les difficultés de la Roma à transformer ses 24 tirs au total en occasions franches : la compacité du Napoli l’a poussée à tenter des frappes lointaines peu susceptibles d’aboutir.

Le dispositif tactique du SSC Napoli

Allegri avait mis en place un 4-3-3 modulable, qui devenait un 4-5-1 dans les phases défensives. La présence de Scott McTominay et de Frank Zambo Anguissa aux côtés de Kevin De Bruyne apportait un mélange de puissance physique et de créativité. Le signal déclenchant le pressing était la réception du ballon par les milieux axiaux de la Roma : les joueurs du Napoli se resserraient immédiatement vers l’intérieur pour couper les lignes de passe. Cela s’est vu à la 28e minute, quand Anguissa a profité d’un défaut de couverture dans l’axe pour ouvrir le score.

À la relance, le Napoli évitait les passes courtes risquées depuis l’arrière et cherchait souvent Hoejlund par des ballons directs vers l’avant pour contourner le premier rideau du pressing romain. Le rôle de McTominay était particulièrement élaboré : il évoluait comme un « attaquant de l’ombre », surgissant dans la surface pour exploiter les espaces créés par les ailiers, qui fixaient les défenseurs centraux de la Roma. Cette subtilité tactique a permis à l’Écossais d’inscrire deux buts, lui qui s’est retrouvé à plusieurs reprises sans marquage dans la surface. Défensivement, le Napoli restait resserré, laissant le ballon à la Roma sur les côtés tout en verrouillant l’axe. Les visiteurs ont ainsi eu du mal à se procurer des occasions nettes jusqu’aux dernières minutes.

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Le dispositif tactique de la Roma

Gasperini avait opté pour son 3-4-2-1 habituel, un système conçu pour créer des supériorités numériques sur l’ensemble du terrain. La Roma construisait patiemment ses actions avec ses trois défenseurs centraux et Marten de Roon, qui reculait pour servir de pivot. Les pistons apportaient la largeur et, par leur positionnement haut, forçaient Politano et Lang à défendre bas, transformant parfois le 4-3-3 du Napoli en 6-3-1. Cette domination territoriale s’est traduite par 11 corners et 24 tirs, mais la Roma a manqué d’efficacité pour faire céder rapidement la défense organisée par Allegri.

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La Roma exerçait un pressing haut et intense pour récupérer le ballon quelques secondes après l’avoir perdu. Mais sa ligne défensive avancée l’exposait aux transitions rapides du Napoli. Soulé et Malen évoluaient dans les espaces entre le milieu et la défense du Napoli, cherchant à se retourner pour attaquer la ligne de quatre défenseurs. S’ils ont peiné à la percer pendant une heure, leur persévérance à faire circuler le ballon a fini par user l’arrière-garde napolitaine. L’organisation défensive reposait largement sur la vitesse de N'Dicka et d’Hermoso pour revenir défendre, mais les deux joueurs ont souvent été pris de court par le timing des arrivées tardives de McTominay dans la surface.

Le duel tactique

Le principal affrontement tactique se jouait dans les demi-espaces, autour du contrôle des courses de McTominay vers l’avant. Pendant une grande partie du match, Allegri semblait remporter ce duel. En laissant la Roma monopoliser le ballon sans créer de danger (61 % de possession), le Napoli économisait ses forces et frappait avec une précision chirurgicale en contre-attaque. Le déséquilibre est apparu lorsque les deux milieux défensifs de la Roma n’ont pas suivi les courses de McTominay depuis l’arrière, ce qui a conduit à ses buts aux 48e et 83e minutes. Le choix d’Allegri de privilégier la densité dans l’axe plutôt que la conservation du ballon semblait avoir assuré la victoire.

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Gasperini a toutefois fini par remporter la bataille de l’endurance. En multipliant les centres (35 contre 16 pour le Napoli) et en maintenant une pression constante, la Roma a fini par venir à bout de la résistance physique des défenseurs napolitains. La réussite tactique de Gasperini a tenu à son refus de renoncer à ses principes offensifs, même lorsque son équipe était menée 2-0. L’ampleur de la production offensive de la Roma, avec 2,64 buts attendus (xG), montrait que sa domination tactique était réelle, même si l’efficacité devant le but lui a d’abord fait défaut.

Les ajustements en cours de match

Le match a basculé avec le triple changement effectué par Gasperini à la 58e minute. Les entrées de Leonardo Balerdi, Santiago Castro et Nahuel Molina ont apporté de l’énergie et un profil plus agressif à la Roma. Faire entrer Balerdi a été un coup de maître tactique : essentiellement défenseur, il a été envoyé vers l’avant sur les coups de pied arrêtés et dans les séquences confuses, profitant de la fatigue du Napoli pour marquer deux fois dans les 15 dernières minutes. Ce passage à un jeu plus direct, dicté par l’urgence, a désorganisé le bloc médian du Napoli.

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Allegri a tenté de réagir en faisant entrer Stanislav Lobotka et Leonardo Spinazzola pour reprendre le contrôle du rythme et apporter de la fraîcheur sur les côtés. Mais ces changements relevaient davantage de la réaction que de l’anticipation. Le repli vers une posture plus défensive a encouragé la Roma à accentuer sa pression, jusqu’à l’égalisation de Balerdi à la 89e minute. Ce renversement de dynamique s’explique par l’incapacité du Napoli à maintenir l’intensité de son pressing, comme l’ont montré la domination aérienne de la Roma en fin de match et sa réussite sur les deuxièmes ballons. La volonté de Gasperini de prendre tous les risques avec ses remplaçants défensifs a finalement permis à son équipe d’arracher le nul.

Conclusion

Au bout du compte, l’issue de la rencontre s’est jouée dans l’opposition entre le jeu de contre-attaque structuré d’Allegri et la pression offensive incessante voulue par Gasperini. Si le Napoli a parfaitement exécuté son plan visant à faire de McTominay une arme offensive, il n’a pas suffisamment tenu compte de l’usure physique qu’impliquait le fait de défendre pendant 90 minutes face à une équipe dominant autant le terrain que la Roma. Les remplaçants de Gasperini, et notamment la menace inattendue représentée par Balerdi devant le but, ont révélé la fragilité du Napoli en fin de match. Dans une rencontre qui s’est jouée sur des détails, la persévérance de la Roma et sa souplesse tactique dans le dernier tiers du terrain ont tout juste suffi à annuler l’efficacité du Napoli en transition.