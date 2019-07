Serie A - AS Rome : Le nouveau maillot extérieur dévoilé

La Roma a dévoilé son nouveau maillot extérieur blanc avec un éclair jaune et rouge sur le milieu qui rappelle la mythologie romaine.

Le nouvel AS Roma de Paulo Fonseca renouvelle également son look et dévoile ce jeudi son nouveau kit extérieur pour la saison 2019/20. Un tout nouveau design qui rappelle la mythologie romaine avec un éclair imprimé sur le devant.

Ce nouveau maillot des Giallorossi est blanc avec une bande en diagonale rouge et jaune avec des nuances oranges représentant un éclair. Un design inspiré de Jupiter, le "Dieu des Dieux" selon la mythologie romaine.

La tenue est ensuite complétée par un short rouge et des chaussettes blanches où l'on retrouve un rappel de l'éclair en jaune au-dessus du tibia.

"Lorsque vous assemblez les couleurs de l'AS Roma et le grand héritage mythologique de Rome, vous obtenez un mélange très puissant. Ce thème autour de l'éclair est un concept très fort pour la saison 2019-2020. Je pense que les nouveaux maillots offrent une touche de nouveauté tout en restant fidèle à l'identité du club", a déclaré Pete Hoppins, directeur de la conception de Nike.