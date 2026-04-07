Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, est parvenu à briser la résistance de l’Allemand Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, lors du match entre les deux équipes en Ligue des champions.

Mbappé a inscrit un but contre Neuer en profitant d’un centre ras-de-terre précis de Trent Alexander-Arnold en seconde période, après une série d’arrêts du gardien allemand.

Cependant, le Bayern Munich a remporté le match, disputé ce mardi soir au stade « Santiago Bernabéu » en quart de finale aller de la Ligue des champions, sur le score de 2-1.

Neuer s’est illustré de manière remarquable, réalisant 9 arrêts sur des ballons dangereux des joueurs du Real Madrid, de l’intérieur comme de l’extérieur de la surface.

Neuer a constitué une véritable bête noire pour Mbappé lors du match d’aujourd’hui, l’empêchant de marquer à plusieurs reprises, d’autant plus que le Français cherche à égaler le record de Cristiano Ronaldo, en tant que joueur ayant inscrit le plus de buts en une seule saison de la compétition continentale.

Mais le but de Mbappé a privé Neuer d’un clean sheet face au Real Madrid pour la première fois de son histoire : le gardien allemand a disputé 9 rencontres contre les Merengues et a encaissé des buts à chaque fois.

Le gardien allemand a tenté de défier Mbappé par des gestes provocateurs après ses arrêts, ce qui a alimenté un duel entre eux.

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Mais ce duel rappelle ce qui s’est passé il y a environ six ans, lorsque Neuer a privé Mbappé de remporter la Ligue des champions avec son ancien club, le Paris Saint-Germain.

À l’époque, Mbappé était au sommet de sa forme avec le PSG, et le club français était le favori pour le sacre, mais Neuer l’attendait de pied ferme : il a mené l’équipe bavaroise à la victoire en finale en 2020 sur le score de 1-0.

Jusqu’à présent, Mbappé est toujours en quête de son premier titre en Ligue des champions. Et si Neuer réédite sa performance au match retour la semaine prochaine, il pourrait éliminer de nouveau la star française de la compétition, prolongeant ainsi sa souffrance.