Sprint final en L1 : 2 places pour 9 prétendants derrière Paris

Place aux choses sérieuses, place au sprint final. Ce vendredi, le match entre Saint-Etienne et Troyes, dans le cadre de la 29e journée, donnera le coup d’envoi du sprint final en Ligue 1. Il sera question de maintien demain soir, mais nous nous concentrerons ici sur la bataille pour le podium : 10 matchs à jouer, 30 points à prendre, 9 prétendants mais seulement 2 places à prendre sur le podium derrière le Paris Saint-Germain (1er, 65 points), qui compte 15 points d’avance sur ses deux poursuivants, Marseille (2e) et Nice (3e).

L’OM et Nice s’expliqueront dimanche

Avec 50 points au compteur chacun, les deux favoris pour la place de dauphin s’expliqueront dimanche soir, au Stade Vélodrome. Le podium pourrait donc changer dès ce week-end, car Rennes (4e, 49 points) n’est qu’à une longueur et les Bretons reçoivent un FC Metz dans le dur ce dimanche. Sans oublier Strasbourg (5e, 47 points), qui compte trois unités de retard sur Nice et Marseille avant le déplacement à Lorient. Une des deux équipes profitera-t-elle du choc de dimanche soir ?

S’ils ne le font pas ce week-end, ils auront l’occasion de le faire à l’avenir. Car Marseille et Nice disposent de calendriers délicats jusqu’à la 38e journée. Les Aiglons, par exemple, vont faire face à un gros enchaînement Marseille-Rennes-Lens (9e, 41 points) avant de se coltiner plusieurs équipes qui se battent pour leur survie en L1 (Lorient, Troyes, Bordeaux, Saint-Etienne), ou encore Monaco (8e, 41 points) et Lille (6e, 43 points), également en course pour les places européennes.

Qui sont les favoris pour le podium ?

L’OM n’est pas vraiment mieux loti, avec évidemment ce choc contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes lors de la 32e journée. Mais pas que : Saint-Etienne et Lorient qui se battent pour le maintien, et surtout Nantes (7e, 42 points), Lyon, Rennes et Strasbourg, qui jouent l’Europe. De l’OM à Lyon (10e, 41 points), neuf équipes se tiennent donc en neuf points, et les affrontements directs seront nombreux jusqu’à la fin comme vous pouvez le voir dans le calendrier plus bas.

Alors, qui sont les favoris ? Au vu des dynamiques actuelles, Marseille, Nice, Rennes et Strasbourg tirent évidemment leur épingle du jeu. Surtout les Bretons, qui restent sur quatre victoires consécutives, mais les hommes de Bruno Génésio vont encore devoir s’expliquer avec Nice, Monaco, Strasbourg, Nantes, Marseille et Lille ! Du lourd, donc. Le Racing s’en sort mieux, mais le calendrier le plus abordable de cette fin de saison reste celui de… Lyon.

Et le sprint final, l’OL "sait faire", comme l’a rappelé le président Jean-Michel Aulas après la claque rennaise. Le programme ? Des équipes qui semblent n’avoir plus rien à jouer (Reims, Brest, Montpellier), des formations au fond du trou (Angers, Bordeaux, Metz, Clermont) et bien sûr des concurrents : Strasbourg, Marseille et Nantes. Tout reste ouvert, donc, mais les Gones vont enfin devoir apprendre à être réguliers. Heureusement pour eux, ceux d’en haut ne le sont pas non plus.

Ceux qui jouent l’Europe, et les autres…

Les paris sont ouverts, faites vos jeux. Sachant que Marseille, Rennes, Lille, Monaco et Lyon restent encore engagés en Coupe d’Europe, en attendant les matchs retour de cette semaine. Et n’oublions pas Nice et Nantes, qui se disputeront la Coupe de France début mai. Seuls Strasbourg et Lens vont donc pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat, et bien sûr le PSG. Mais après le cataclysme de Madrid, il en faudrait un beaucoup plus gros pour que les Parisiens soient rattrapés…

Le cendrier des 10 premiers :

PSG, 1er avec 65 points : Monaco (E), Lorient (D), Clermont (E), OM (D), Angers (E), Lens (D), Strasbourg (E), Troyes (D), MHSC (E), Metz (D)

OM, 2e avec 50 points : Nice (D), Saint-Etienne (E), Montpellier (D), PSG (E), Nantes (D), Reims (E), Lyon (D), Lorient (E), Rennes (E), Strasbourg (D)

Nice, 3e avec 50 points : OM (E), Rennes (D), Lens (E), Lorient (D), Monaco (E), Troyes (D), Bordeaux (E), Saint-Etienne (D), Lille (D), Reims (E)

Rennes, 4e avec 49 points : Metz (D), Nice (E), Reims (E), Monaco (D), Strasbourg (E), Lorient (D), Saint-Etienne (D), Nantes (E), OM (D), Lille (E)

Strasbourg, 5e avec 47 points : Lorient (E), Lens (D), Lyon (D), Troyes (E), Rennes (D), Lille (E), PSG (D), Brest (E), Clermont (D), OM (E)

Lille, 6e avec 43 points : Nantes (E), Bordeaux (D), Angers (E), Lens (D), Reims (E), Strasbourg (D), Troyes (E), Monaco (D), Nice (E), Rennes (D)

Nantes, 7e avec 42 points : Lille (D), Clermont (E), Brest (E), Angers (D), OM (E), Bordeaux (D), Lens (E), Rennes (D), Lyon (E), Saint-Etienne (D)

Monaco, 8e avec 41 points : PSG (D), Metz (E), Troyes (D), Rennes (E), Nice (D), Saint-Etienne (E), Angers (D), Lille (E), Brest (D), Lens (E)

Lens, 9e avec 41 points : Clermont (D), Strasbourg (E), Nice (D), Lille (E), Montpellier (D), PSG (E), Nantes (D), Reims (E), Troyes (E), Monaco (D)

Lyon, 10e avec 41 points : Reims (E), Angers (D), Strasbourg (E), Bordeaux (D), Brest (E), Montpellier (D), Marseille (E), Metz (E), Nantes (D), Clermont (E)