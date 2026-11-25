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Un renfort en attaque dès janvier. Un joueur au profil bien défini, capable de faire franchir un cap au secteur offensif. Luciano Spalletti a été clair après la victoire contre Venise en Serie A : il veut en janvier un avant-centre puissant physiquement, un profil absent de son effectif. Un véritable numéro 9, ce que ne sont aujourd'hui ni Woltemade ni Kolo Muani, deux recrues estivales : « Kolo a de la vitesse, de la puissance physique et de l'endurance. Il peut aussi jouer en pointe, mais nous avons besoin d'un joueur pour ce poste précisément, car nous n'en avons pas recruté. », a-t-il déclaré à la presse. « Ensuite, il est inutile de parler d'un éventuel départ de Spalletti. Il faut des joueurs puissants, capables de recevoir un ballon en plein corps et de jouer malgré le marquage du défenseur central adverse. »

Le profil dressé par l'ancien entraîneur de l'Inter, de la Roma et de Naples est clair. C'est désormais au club de répondre à sa demande. Une proposition a été faite à Carnevali et Massara : Gianluca Scamacca, qui joue peu à l'Atalanta, et pas seulement pour des raisons physiques. Sarri lui préfère Nikola Krstovic et Charles De Ketelaere, sans oublier Raspadori, tout juste de retour de blessure et qui peut, au besoin, jouer en faux neuf. Sauf surprise, l'attaquant né en 1999, auteur de 3 buts en 13 matches cette saison, partira avec la nouvelle année pour jouer régulièrement.

Reste à savoir si la Juventus sera sa prochaine destination. Selon Sportmediaset , malgré la recommandation de Spalletti, les propriétaires et la direction ont, à ce jour, d'autres idées. Ils ne semblent pas disposés à accéder à sa demande, pour trois raisons. D'abord, l'état physique de l'ancien attaquant de Sassuolo, qui lutte depuis des années contre les blessures, véritable raison pour laquelle il n'a pas réussi à s'imposer. S'y ajoutent des performances irrégulières sur le terrain, qui lui ont inévitablement fait perdre son statut de « valeur sûre en attaque », et le montant trop élevé auquel l'Atalanta évalue son transfert. La Juventus doit respecter de strictes contraintes financières et ne peut envisager un investissement supérieur à 30 millions d'euros, soit le prix de Scamacca.

L'Atalanta n'envisage pas, à ce jour, l'option d'un prêt et ne cédera Scamacca que contre une indemnité de transfert. La Juventus, elle, ne prévoit pas de l'acheter définitivement. L'une des raisons tient aussi à sa volonté de miser sur Jeff Ekhator, arrivé cet été du Genoa contre 16 millions d'euros, payables sur trois exercices, auxquels s'ajoutent 0,4 million d'euros de frais annexes et 2 millions de bonus.

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Ekhator n'a pratiquement pas joué en raison d'une lésion de gravité moyenne du muscle semi-tendineux subie en août, qui a perturbé les premiers mois de sa nouvelle aventure. Cette saison, il n'a disputé que 24 minutes entre championnat et coupes, mais il va désormais bien et est prêt à apporter sa contribution. Il cherche encore son premier but avec la Juventus, après en avoir marqué 5 en 57 matches avec le Genoa.