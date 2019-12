Sporting Portugal - Jérémy Mathieu revient sur l'agression de mai 2018

Le défenseur central du Sporting Portugal restera marqué à vie par l'agression dont il avait été victime avec ses partenaires, en mai 2018.

Sport le plus populaire du monde, le football déchaîne les passions. Mais quand la passion est justement trop grande, cela entraîne parfois certaines dérives particulièrement regrettables... On se souvient notamment de l'agression dont avaient été victimes les joueurs du Sporting en mai 2018, attaqués par leurs propres supporters, ou plutôt par des dizaines d'ultras cagoulés à leur centre d'entraînement.

"Je ne savais pas si j'allais rentrer à la maison"

Plus d'un an et demi après les faits, Jérémy Mathieu, défenseur central du Sporting Portugal, notamment passé par , le et le , n'a rien oublié de cet épisode douloureux. Interrogé lors d'une audition en marge du procès qui se tient actuellement au Portugal, le Français est revenu sur cette journée si spéciale.

"Je n'oublierai jamais la peur que j'ai eue. Quand c'est arrivé, j'ai immédiatement appelé ma femme parce que je ne savais pas si j'allais rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'y pense encore après chaque match. J'ai peur que cela arrive de nouveau", a-t-il avoué, encore touché.

"Deux ou trois mecs ont frappé Marcos Acuna en pleine tête, d'autres tapaient Josip Misic avec une ceinture. Trois personnes bloquaient la sortie des vestiaires. Mais personne n'essayait de s'en aller, tout le monde était terrorisé", a ensuite détaillé le Français. Resté dans le club de la capitale lusitanienne, Jérémy Mathieu a disputé 14 rencontres de championnats et inscrit un but sous les couleurs du Sporting Portugal depuis le début de l'exercice 2019-20.