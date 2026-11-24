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Le défenseur du Sporting CP Eduardo Quaresma a mis en garde ses coéquipiers avant leur rencontre de Ligue des champions face à Manchester United. Malgré les difficultés récentes du géant de Premier League à enchaîner les bons résultats, le joueur de 22 ans assure que Manchester United reste un adversaire redoutable à l’Estadio Jose Alvalade.

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Du respect pour le géant anglais

À l’approche de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Quaresma estime que le statut de Manchester United compte davantage que sa forme actuelle. Le défenseur portugais reconnaît que le club anglais traverse peut-être une période de transition, mais le talent individuel de ses joueurs exige une concentration totale de la part du Sporting mardi soir.

« Je pense que ce sera un match très difficile parce que nous affrontons un grand club, même s’il n’est pas au meilleur de sa forme. Cela reste un match compliqué, que tout le monde a envie de jouer. Nous devons être prêts à tout. Manchester United compte des joueurs dotés de qualités individuelles très intéressantes et nous devons donc être prêts », a expliqué le défenseur central lors d’un entretien avec l’UEFA, cité par A Bola.

Un lien bien établi entre Lisbonne et Old Trafford

La rencontre présente un intérêt supplémentaire en raison des liens historiques étroits entre Manchester United et le Sporting. Au fil des années, plusieurs joueurs ont suivi le chemin de Lisbonne à Old Trafford. D’anciennes vedettes du Sporting comme Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes ont ainsi acquis un statut d’icônes en Angleterre. Ce lien s’est encore renforcé récemment lorsque l’ancien entraîneur du Sporting Ruben Amorim a lui aussi rejoint Manchester United pour en prendre les commandes.

Évoquant les liens durables entre les deux clubs, Quaresma a souligné la qualité des joueurs passés de l’un à l’autre. « Ce lien existe parce que nous avons de bons joueurs. Il y a l’histoire que Cristiano Ronaldo a eue là-bas, Bruno Fernandes et [Rúben] Amorim, entre autres », a-t-il fait remarquer.

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Les débuts sous le nouvel entraîneur

Après le départ d’Amorim en 2024, le Sporting s’est tourné vers Rui Borges avant de finalement recruter Paulo Fonseca début novembre 2026. Fait surprenant, ce dernier vient de la même ville que Quaresma. Tous deux sont originaires de Barreiro, un point commun qui a facilité leur premier échange. Le défenseur a expliqué que la transition s’était bien passée malgré le peu de temps qu’ils avaient passé ensemble à l’entraînement.

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« Il vient aussi de Barreiro et était le voisin de ma grand-mère. Elle habitait au rez-de-chaussée et lui au 5e étage, mais je ne me souviens pas l’avoir jamais croisé. Il vient juste d’arriver [au Sporting], mais je peux dire qu’il est très professionnel », a plaisanté Quaresma. Décrivant son nouvel entraîneur comme un professionnel doté d’un grand charisme, il a ajouté : « Ma première impression, c’est que c’est une personne charismatique. Je pense que nous avons tout de suite bien accueilli ses idées, alors que nous n’avions eu que deux séances d’entraînement avec lui avant le premier match. Maintenant, nous devons poursuivre ce travail. »

Construire son avenir au Sporting

Le parcours de Quaresma jusqu’à l’équipe première du Sporting n’a pas été sans complications. Plus jeune, son attachement à ses amis d’enfance au Fabril l’avait d’abord poussé à refuser de rejoindre le club lisboète. Il a ensuite passé des années au centre de formation du Sporting, mais a reconnu que quitter ses repères à un si jeune âge était une perspective intimidante et que les recruteurs du club avaient dû faire preuve de patience.

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Désormais bien installé dans l’équipe, il affiche clairement ses ambitions pour la saison 2026-2027. « Bien sûr, je veux être champion, gagner toutes les compétitions au Portugal, aller loin en Ligue des champions et, évidemment, réussir une bonne saison sur le plan individuel. Le collectif d’abord, puis l’individuel. Je me concentre sur chaque match et c’est comme ça que je vis ma vie, vraiment dans l’instant présent », a-t-il conclu.