Comment regarder Sporting CP - Moreirense avec un VPN

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 11 7 nov. 2026 - 15:30 Estadio Jose Alvalade

Le Sporting CP reçoit Moreirense à l’Estádio José Alvalade, à Lisbonne, pour une rencontre de Liga Portugal qui revêt une réelle importance dans sa course au titre.

Le Sporting aborde ce match avec un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca a pris les commandes du club, de retour au Portugal après avoir quitté Lyon en cours de saison, un changement qui a suscité de vives critiques de la part du club français. Il hérite d’un effectif troisième au classement de Liga Portugal et voudra faire immédiatement bonne impression devant ses supporters.

Les résultats récents du Sporting sont contrastés. Deux défaites consécutives contre le LASK en Ligue des champions et un revers face à l’Académico de Viseu en Liga Portugal ont soulevé des questions, mais les victoires contre Casa Pia et le Shakhtar Donetsk ont permis à l’équipe de retrouver une certaine stabilité avant ce rendez-vous de championnat.

Moreirense arrive à la neuvième place et a montré suffisamment de qualités ces dernières semaines pour poser des problèmes au Sporting. L’équipe de Vasco Botelho da Costa a remporté deux de ses cinq derniers matches, le plus récent s’étant soldé par une victoire 2-1 contre Estrela da Amadora.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur du Sporting, qui a dominé Moreirense ces dernières saisons. Fonseca n’attendra rien de moins que les trois points alors qu’il cherche à asseoir son autorité à Alvalade.

Pour tout savoir sur la façon de suivre ce match de Liga Portugal en direct, poursuivez votre lecture.

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