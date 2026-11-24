Sporting CP - Manchester United : les informations sur le match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Deux nouvelles ères se croisent sous les projecteurs de Lisbonne

Manchester United se rend à Lisbonne pour affronter le Sporting CP en Ligue des champions, au stade José Alvalade.

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Le Sporting arrive en pleine confiance. L'équipe de Paulo Fonseca a remporté ses cinq derniers matches et a battu Uniao Serra 4-0 samedi en Coupe du Portugal.

Le Sporting s'est aussi imposé 1-0 sur le terrain du Chakhtior Donetsk au début du mois, un résultat qui contribue à expliquer sa place dans la première moitié du classement de la Ligue des champions.

United reste sur un après-midi douloureux. Le premier match de Mauricio Pochettino à sa tête s'est soldé par une défaite 4-0 à Liverpool, où Leny Yoro a été expulsé avant la dixième minute.

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Ce déplacement au Portugal lui offre rapidement l'occasion de réagir. United a battu la Roma 3-2 dans cette compétition au début du mois, mais a encaissé 15 buts lors de ses cinq derniers matches.

Pochettino doit désormais stabiliser une équipe qui occupe la 17e place du classement de la Ligue des champions et se trouve engagée dans la lutte pour le maintien en Premier League. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre le match.

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