Sporting CP-Manchester United : les informations sur le match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Deux nouvelles ères se croisent à Lisbonne

Manchester United se rend à Lisbonne pour affronter le Sporting CP en Ligue des champions, au stade José Alvalade.

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Le Sporting arrive en pleine forme. L'équipe de Paulo Fonseca a remporté ses cinq derniers matches et battu Uniao Serra 4-0 samedi en Coupe du Portugal.

Elle s'est également imposée 1-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk plus tôt ce mois-ci, un résultat qui contribue à expliquer sa place dans la première moitié du classement de la Ligue des champions.

United sort, lui, d'un après-midi douloureux. Le premier match de Mauricio Pochettino à sa tête s'est soldé par une défaite 4-0 sur le terrain de Liverpool, où Leny Yoro a été expulsé avant la dixième minute.

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Ce déplacement au Portugal offre à United une occasion rapide de réagir. Le club a battu la Roma 3-2 dans cette compétition au début du mois, mais a encaissé 15 buts lors de ses cinq derniers matches.

Pochettino doit désormais stabiliser une équipe 17e au classement de la Ligue des champions et en pleine lutte pour le maintien en Premier League. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les joueurs à suivre

Sporting CP : Luis Suarez est le meilleur buteur avec neuf réalisations, tandis qu'Issa Doumbia, Geny Catamo et Rodrigo Zalazar en comptent deux chacun. Ivan Fresneda est le meilleur passeur avec quatre passes décisives. Les gardiens Kaique Pereira et Rui Silva totalisent, à eux deux, quatre matches sans encaisser de but.

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Manchester United : Matheus Cunha est le meilleur buteur avec trois réalisations, suivi de Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee et Bryan Mbeumo, qui en comptent deux chacun. Bruno Fernandes et Patrick Dorgu sont les meilleurs passeurs, avec deux passes décisives chacun sur les dix derniers matches.

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