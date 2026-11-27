Comment regarder Sporting Charleroi - SK Beveren avec un VPN

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Avant-match

First Division A - Journée 13 28 nov. 2026 - 14:45 Stade du Pays de Charleroi

Le Sporting Charleroi reçoit le SK Beveren au stade du Pays de Charleroi pour un match de Première Division A entre une équipe du top 3 et une formation de milieu de tableau.

Entraîné par Mario Kohnen, Charleroi occupe la troisième place du classement. Le club reste sur un nul 2-2 face à Saint-Trond le 21 novembre, après une victoire 5-1 à Westerlo et un succès 5-2 à domicile contre la RAAL La Louvière.

Cette efficacité offensive lui a permis d’inscrire 13 buts lors de ses cinq derniers matches. La défaite 3-0 contre le Royal Antwerp, le 24 octobre, est la seule véritable fausse note de cette série.

Dirigé par Tim Bakens, Beveren est dixième et aborde la rencontre avec une confiance retrouvée. Le club s’est imposé 1-0 à La Gantoise le 22 novembre, signant sa première victoire en championnat après deux défaites consécutives contre le Standard de Liège et l’Union Saint-Gilloise.

Le parcours de Beveren est difficile à cerner cette saison. Le spectaculaire nul 4-4 contre Westerlo, fin octobre, montre sa capacité à marquer, mais sa défense a aussi encaissé beaucoup de buts.

Charleroi espère profiter de sa bonne place au classement pour obtenir un nouveau résultat à domicile. Beveren voudra prouver que sa victoire à La Gantoise n’était pas un succès isolé.

Voici comment suivre le match, avec les dernières informations sur sa diffusion, les équipes, leur forme et leurs confrontations.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en streaming de Sporting Charleroi - SK Beveren ne sont pas disponibles pour le moment. Cette rubrique sera mise à jour dès que la diffusion sera confirmée.

Actualités des équipes et effectifs