Comment regarder Sporting Charleroi - Saint-Trond avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 12 21 nov. 2026 - 10:00 Stade du Pays de Charleroi

Le Sporting Charleroi reçoit Saint-Trond au Stade du Pays de Charleroi pour un match de Division 1A que les deux équipes abordent dans des dynamiques contrastées.

Sous la direction de Mario Kohnen, Charleroi est dans une forme plutôt satisfaisante, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat. Son succès 5-1 sur le terrain de Westerlo, le 7 novembre, constitue son résultat récent le plus marquant. Le club occupe la quatrième place du classement avant cette rencontre.

Saint-Trond, entraîné par Jonas De Roeck, est douzième et traverse une période plus agitée. Ses cinq derniers matches officiels comprennent des rencontres européennes en Ligue Conférence, ce qui alourdit le programme de son effectif.

Les visiteurs ont battu Zulte Waregem 4-1 lors de leur dernière sortie. Mais auparavant, deux défaites consécutives en championnat contre OH Louvain et le Club Bruges avaient illustré leur irrégularité sur la scène nationale cette saison.

Les résultats de Charleroi à domicile constituent un atout. Le club cherchera à en tirer parti face à une équipe de Saint-Trond qui doit jongler entre ses engagements en championnat et en Europe.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Sporting Charleroi - Saint-Trond.

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