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Javier Giraldo, directeur adjoint du quotidien catalan « Sport », a critiqué la gestion par le Portugais José Mourinho du match du Real Madrid face à Alavés, perdu 2-1 par les Merengues au stade Santiago-Bernabéu samedi soir, lors de la 14e journée de Liga.

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Pour Giraldo, « le recours de Mourinho à l'accumulation d'attaquants, quand les choses se compliquent, est une stratégie dépassée, indigne d'un entraîneur de sa stature ou d'une équipe qui aspire à tout gagner ».

Le journaliste explique que le technicien portugais a choisi de lancer davantage d'attaquants depuis le banc plutôt que de proposer des solutions tactiques plus variées.

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Selon lui, cette stratégie peut se comprendre à certains moments, mais elle ne suffit pas de la part d'un entraîneur du calibre de Mourinho, dont on attend qu'il sache lire les points faibles de l'adversaire et les exploiter.

Giraldo s'est également arrêté sur ce qu'il a qualifié d'« affaire Vinicius », estimant que le match contre Alavés a laissé des dégâts collatéraux au sein du Real Madrid, en plus de la perte des trois points sur lesquels l'équipe comptait, puisqu'« il est devenu évident que les supporters du club sont lassés du comportement du joueur brésilien ».

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Il a ajouté : « Les supporters estiment désormais que Vinicius se soucie davantage des apparences, des gestes en direction des tribunes et des choses secondaires que de l'essentiel sur le terrain... S'il était candidat à une élection, sa chute de popularité serait de celles qui déclenchent toutes les alarmes ».

D'après Giraldo, les tribunes du Santiago-Bernabéu ont fait passer leur message au joueur sans détour ni ambiguïté. Il souligne que la colère du public s'est clairement manifestée lorsque Mourinho a sorti Arda Güler pour faire entrer Espi : les tribunes réclamaient que ce soit Vinicius qui soit remplacé, et non la star turque.

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Quant aux tentatives de retour du Real Madrid dans le match, le journaliste note que le talent de Kylian Mbappé, ce qu'il a appelé les miracles d'Espi et les dribbles de Diomande n'ont pas suffi à changer le score, et que les coups de pied arrêtés n'ont pas davantage permis de sauver l'équipe.

L'expulsion de Bellingham

Giraldo est aussi revenu sur la polémique arbitrale, expliquant que le Real Madrid n'a pas obtenu de penalty après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui a appelé l'arbitre à revoir sa décision, une décision que le journaliste juge incorrecte. Il rappelle ensuite que Jude Bellingham a reçu un second avertissement et a été expulsé.

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Le directeur adjoint de « Sport » estime que cet épisode va alimenter un sentiment installé depuis longtemps chez une partie des supporters du Real Madrid, selon lequel les victoires reviennent à Mourinho et à ses hommes, tandis que les arbitres sont tenus pour responsables des défaites.

Giraldo a qualifié cet argument de « puéril, qui s'effondre de lui-même », tout en reconnaissant qu'il s'est, selon lui, ancré chez une partie des supporters du Real, et a invité les Madridistas à « faire un peu d'autocritique ».

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Après cette défaite contre Alavés, le Real reste bloqué à 33 points, à la troisième place du classement de la Liga, à 3 points du leader, le FC Barcelone, qui affronte le Deportivo La Corogne ce dimanche dans le cadre de la même journée. L'Atlético de Madrid est deuxième avec 34 points.