Le club saoudien d’Al-Ittihad multiplie les pistes pour régler la question de son entraîneur, alors qu’il est toujours en contentieux avec son ancien mentor, le Portugais Sergio Conceição.

Le club, qui a conclu la saison 2025-2026 sans remporter le moindre titre malgré sa double couronne défendue, a officialisé la résiliation du contrat de l’entraîneur au cours de ce mois.

Le club cherche encore à dénouer au mieux ce contentieux, tandis que l’entraîneur réclame l’intégralité des indemnités correspondant aux deux années restantes de son contrat.

Parallèlement, le club hésite encore sur le profil du successeur. Selon le journaliste de Al-Riyadiah Majid Hood, l’Allemand Jens Wessing, actuel entraîneur de Gamba Osaka, fait partie des candidats étudiés pour prendre les commandes de l’« Amir » la saison prochaine.

Âgé de 38 ans, Fesing s’est distingué à la tête du club nippon, notamment en remportant récemment la Ligue des champions de l’AFC 2 aux dépens d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Sur son compte X, le journaliste a également mentionné le nom du Serbe Veljko Panović, actuel sélectionneur de l’équipe nationale de Serbie, comme autre candidat pressenti.

Âgé de 48 ans, il a pris les commandes de la sélection serbe en octobre 2025, environ sept mois après avoir quitté le Real Oviedo.

Le point commun entre les deux hommes ? Un parcours encore modeste : Vissing n’a jamais dirigé un club plus prestigieux que Gamba Osaka, où il a été nommé en janvier dernier, après avoir été l’adjoint de Roger Schmidt à Benfica et à Eindhoven, puis assistant à Leipzig.

Panović, qui possède également la nationalité espagnole d’après Transfermarkt, a surtout brillé en Championship anglais avec Reading et en Liga avec le Real Oviedo, club qui l’a toutefois limogé deux mois après le début du championnat la saison dernière.

À cela s’ajoutent plusieurs sélections jeunes de Serbie (U18, U19, U20) qu’il a toutes dirigées avant de prendre les commandes de l’équipe A.

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