Le Portugais José Mourinho est de retour au Real Madrid en sachant que la mission cette fois-ci diffère de toutes les étapes précédentes de sa carrière d'entraîneur. Ce technicien chevronné, âgé de 63 ans, ne cherche pas seulement à ramener l'équipe sur les podiums, mais aussi à lui redonner son prestige après une saison mouvementée que le club a vécue en 2025-2026.

Pour atteindre cet objectif, le « Special One » a tenu à bâtir une équipe conforme à sa vision technique. Le vestiaire du Real Madrid a ainsi connu d'importants changements à travers plusieurs recrues, notamment Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, tandis que la direction continue de travailler à parachever le projet avec l'arrivée de Yan Diomandé et, surtout, celle de Rodri, la star de Manchester City.

Mourinho estime que le joueur sacré du Ballon d'Or et de la dernière Coupe du monde est la pièce dont a besoin le milieu de terrain du Real Madrid, pour mener le nouveau projet, le préférant dans sa vision aux options actuellement disponibles, telles qu'Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol «Marca».

Tout a commencé avec Deco

Dès ses premiers pas dans le monde de l'entraînement, Mourinho s'est toujours appuyé sur un joueur capable de contrôler le rythme du jeu et de diriger le milieu de terrain.

À Porto, avec qui il a été sacré en Ligue des champions, Deco était le cerveau de l'équipe, tandis que Costinha assurait les tâches défensives et de placement.

Deco, l'actuel directeur sportif du Barça, est devenu le joueur emblématique du projet de Mourinho à l'époque, disputant sous ses ordres 106 matchs, soit le plus grand nombre de rencontres jouées sous la direction d'un entraîneur au cours de sa carrière, avec 23 buts inscrits et 69 autres décisives.

Lampard, la clé du succès de Chelsea

Mourinho a ensuite rejoint Chelsea, où il a façonné l'une des plus grandes versions de l'histoire du club, le menant à deux titres consécutifs en Premier League et mettant fin à une attente d'un demi-siècle.

Frank Lampard était la pierre angulaire de son projet, seuls John Terry et Ricardo Carvalho l'ayant surpassé en nombre de matchs sous la direction de Mourinho.

Et bien que Lampard n'ait pas été un meneur de jeu classique, mais plutôt un milieu de terrain complet doté de grandes qualités offensives, le système de Chelsea tournait autour de lui, tandis que Claude Makélélé et Michael Essien apportaient l'équilibre défensif au milieu du terrain.

Cambiasso et Stanković à l'Inter

Lorsque Mourinho a pris en main l'Inter Milan, il souhaitait recruter Deco, et il avait affirmé à l'époque : « Nous voulons un meneur de jeu, c'est un poste dont j'ai toujours ressenti le besoin. »

Mais le transfert ne s'est pas concrétisé, Wesley Sneijder devenant le cerveau créatif de l'équipe, tandis qu'Esteban Cambiasso jouait le rôle de patron du milieu de terrain que Mourinho affectionne.

Cambiasso a disputé 94 matchs sous la direction de l'entraîneur portugais, seuls Javier Zanetti, Julio César et Maicon l'ayant surpassé, tandis que Dejan Stanković figurait parmi les joueurs sur lesquels il s'est le plus appuyé durant cette période historique qui a vu l'équipe être sacrée du triplé.

Xabi Alonso, le maestro du Real Madrid

À son arrivée au Real Madrid lors de son premier mandat, Mourinho a trouvé son bonheur en Xabi Alonso.

Aucun joueur n'a disputé plus de matchs avec Mourinho au sein du club madrilène, hormis Cristiano Ronaldo, après que l'entraîneur portugais eut fait du milieu de terrain espagnol le pivot de la construction du jeu et le chef d'orchestre au milieu du terrain.

Xabi Alonso, tout récemment sacré à l'époque champion du monde 2010, était le cœur battant de l'équipe de Mourinho durant ses trois années au « Santiago Bernabéu ».

Fàbregas puis Matić, et la recherche permanente

Après son départ du Real Madrid en 2013, Mourinho est retourné à Chelsea et a convaincu Cesc Fàbregas de rejoindre l'équipe, faisant de lui le patron du milieu de terrain et le premier meneur de jeu, et le menant à un nouveau titre en Premier League.

Et bien que ses étapes suivantes avec Manchester United, Tottenham, la Roma, puis Fenerbahçe, n'aient pas connu le même succès, sa philosophie fondée sur le recours à un patron du milieu de terrain n'a pas changé.

À Manchester United et à la Roma, il a confié le rôle de patron du milieu de terrain à Nemanja Matić, aux côtés de joueurs plus créatifs, tels que Paul Pogba à « Old Trafford » et Leandro Paredes à la Roma.

À Tottenham, en revanche, Pierre-Emile Højbjerg était le pivot du milieu de terrain, avant qu'il ne s'appuie sur Fred à Fenerbahçe, après l'avoir déjà dirigé à Manchester United.

Parisi, un prélude à l'arrivée de Rodri

Avant son retour au Real Madrid, Mourinho a mené une nouvelle expérience au Portugal, où il a confié la direction du milieu de terrain à l'Italien Enzo Parisi, que beaucoup ont considéré comme la version la plus proche de Rodri au sein de son système tactique. Et aujourd'hui, il semble que l'entraîneur portugais ait trouvé le joueur qu'il cherchait depuis des années.

Si les choses se déroulent comme prévu, Rodri deviendra le nouveau patron du milieu de terrain du Real Madrid et le véritable héritier de Toni Kroos, permettant à Mourinho de poursuivre la philosophie qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, fondée sur la présence d'un seul joueur qui contrôle le rythme du match et mène l'équipe depuis le cœur du terrain vers les victoires.