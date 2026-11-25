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Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 epet Arena

Diffusion de Sparta Prague - AZ : chaîne TV et streaming en direct

Vous pouvez suivre Sparta Prague - AZ en direct sur Ziggo Sport. Ziggo Go est également disponible en streaming. Les deux options figurent ci-dessous pour vous permettre de regarder le match.

Actualités des équipes et effectifs

Du côté du Sparta Prague, aucune information sur les blessés, les suspendus ou le onze probable n’a encore été communiquée. Le club est en plein changement d’entraîneur, Brian Priske ayant été limogé lundi.

Pour l’AZ non plus, aucune information sur les absents ou le onze de départ n’est encore disponible. L’entraîneur Leeroy Echteld n’a pas encore dévoilé sa composition. Dès que la situation sera plus claire, nous compléterons les informations sur les deux équipes à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Sparta Prague n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches : deux nuls et trois défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-3 contre le Slovan Liberec en HET liga. Auparavant, il s’était incliné 1-3 face à l’AFC Bournemouth en Ligue Europa.

Sur ces cinq rencontres, le Sparta a inscrit trois buts et en a encaissé neuf. Il a fait deux matches nuls, 1-1 contre le Viktoria Plzen et 0-0 contre les Bohemians.

L’AZ a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son dernier match s’est terminé par une victoire 1-5 sur le terrain du Sparta Rotterdam en Eredivisie. Avant cela, il avait battu le FC Groningen 4-3. L’AZ a inscrit dix buts et en a encaissé neuf. En Ligue Europa, il s’est incliné 1-2 contre la Juventus.

Confrontations directes

La dernière confrontation a eu lieu le 19 mars 2026 en Ligue Conférence. Le Sparta Prague s’était alors incliné 0-4 à domicile face à l’AZ. Une semaine plus tôt, l’AZ avait gagné 2-1 chez lui. Lors des deux rencontres figurant dans les données, l’AZ s’est imposé à chaque fois, avec un total de buts de 6-1.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, le Sparta Prague occupe la 22e place et l’AZ la 14e.