Rogier Meijer est le nouvel entraîneur principal du Sparta Rotterdam. Le club néerlandais l’a officialisé lundi matin via ses canaux de communication officiels. Il succède à Maurice Steijn, qui a quitté ses fonctions.

L’entraîneur de 44 ans arrive du Bayer Leverkusen, où il occupait le poste d’adjoint de l’équipe première. Il a paraphé un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2028.

Sur le site officiel du club, il a réagi à sa nomination : « Après une saison en tant qu’adjoint à Leverkusen, j’étais prêt à reprendre les rênes d’une équipe première. Lorsque Sparta m’a proposé ce poste, j’ai immédiatement été enthousiaste.

Lors de mes venues au stade Het Kasteel avec NEC, j’ai ressenti une ambiance très positive au sein de ce club. Je constate également que Sparta a progressé ces dernières années et s’est établi comme un club stable de l’Eredivisie. »

« Je suis très heureux de pouvoir contribuer aux progrès que nous souhaitons accomplir dans les années à venir et nous allons tout mettre en œuvre pour faire connaître encore davantage le Sparta », a déclaré Meijer.

Le directeur technique Gerard Nijkamp prend également la parole. « Nous sommes extrêmement heureux que Rogier devienne le nouvel entraîneur principal de Sparta. En cinq saisons au NEC, il a prouvé qu’il était un excellent coach : il a obtenu la promotion en Eredivisie dès sa première année et disputé la finale de la Coupe trois ans plus tard, tout en sachant toujours inverser la tendance dans les moments difficiles avec son groupe. »

« Nous avons hâte de tirer le meilleur parti des saisons à venir avec Rogier et de franchir de nouvelles étapes avec le club », conclut Nijkamp.