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L’entraîneur de la Juventus Luciano Spalletti s’est exprimé sur Dazn après la défaite 3-0 sur le terrain de Côme, lors du match qui a clôturé le dimanche de la 13e journée de championnat. Il a notamment été interrogé sur l’expulsion de Kolo Muani après seulement quatre minutes.

« C’est quelque chose qui ne doit absolument pas arriver. Cela veut dire que tu as quelques fils débranchés. Même si tu as reçu un coup, tu ne peux pas commettre cette faute en réaction. Il faudra maintenant rattraper du terrain sur ce plan aussi. »

Revenant sur l’attitude du Français, il a ajouté : « Quand la mise au vert est facultative, il est toujours là. L’attitude est bonne, mais il y a aussi quelques faiblesses si on en arrive à de tels épisodes. Il n’a pas besoin de s’excuser, car il est certainement désolé. Mais ce match aurait pu nous permettre de faire un bond en avant. Nous avons parlé toute la semaine de venir jouer à visage découvert, mais nous nous sommes retrouvés avec un plan de jeu handicapé. »

« Jouer à dix contre Côme est très difficile. Nous avons malgré tout bien tenu sur le terrain et nous avons même eu une occasion d’ouvrir le score. Puis ils ont marqué et tout est devenu plus compliqué. »

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« Nous avions essayé de placer Kolo plus haut, près de Woltemade, pour jouer à deux contre deux face aux défenseurs centraux, avec McKennie qui venait de derrière pour attaquer l’espace, sans avoir à revenir suivre le joueur de couloir. Évidemment, tout a ensuite été bouleversé. »