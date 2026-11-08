Spalletti : « Le penalty de Joao Mario ? Mieux vaut avoir une question de rechange. De temps en temps, on se noie dans un verre d’eau. »

Interrogé par DAZN après Fiorentina-Juventus, l’entraîneur de la Juventus Luciano Spalletti s’est exprimé sur le match au Franchi :

« Par moments, on se noie dans un verre d’eau et on perd notre assurance, notre sérénité dans le jeu. On a de nouveau encaissé un but peu après, parce qu’on n’a pas bien coulissé en défense. On a bien réagi, mais nos performances individuelles manquent de régularité : on fait bien une chose pendant 10 minutes, puis il nous manque quelque chose dans la situation suivante. On n’arrive pas à être constants. »

« Un problème de caractère ? Parfois, on subit sans agir. Passer à l’action dissipe le doute. Quand on reste dans le doute, qu’on ne choisit jamais et qu’on n’y va jamais... Il fallait presser le porteur du ballon sur le deuxième but. Ils n’arrivent pas à obtenir quelque chose d’important parce qu’ils doutent toujours. »

Un manque de présence dans la surface ?

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« J’ai fait ce choix parce qu’ils viennent vous presser et que je voulais jouer directement sur l’avant-centre. Woltemade a montré qu’il avait quelque chose en plus, même si recevoir le ballon sur lui n’est pas sa qualité première. C’est un joueur qui aime combiner, créer des liens avec ses coéquipiers, mais c’est à lui de faire ce travail. Kolo Muani a fait un gros travail. Il va un peu mieux maintenant et, avec cette vivacité retrouvée, il réussit ses prestations. Avant, il bougeait moins. »

Le penalty de Joao Mario ?

« Je ne sais pas. Vous avez une autre question ? Je n’ai pas besoin de revoir l’action, je l’ai déjà vue sur le terrain. »