Spalletti lâche une déclaration retentissante sur Salah et qualifie la star de la Juventus de « fou »

Il porte des lunettes de soleil, mais il les retire dès qu'il quitte sa voiture. Il porte une sacoche qui ressemble à première vue à celle d'un médecin s'apprêtant à faire une visite à domicile, avant qu'il n'apparaisse clairement que son propriétaire n'est pas médecin, mais l'un des entraîneurs les plus controversés et surprenants du football italien : Luciano Spalletti.

Dans un long entretien accordé au journal « Tuttosport », Spalletti a abordé de nombreux sujets, mais il ne le faisait pas au hasard : il ouvrait une porte après l'autre sur tout ce qui le préoccupe, de la Juventus et de son histoire à sa relation avec les joueurs, en passant par sa longue expérience d'entraîneur, jusqu'à Dušan Vlahović et Kenan Yıldız.

Spalletti, qui n'a jamais aimé entraîner pour le simple fait d'entraîner, a passé toute sa carrière à chercher l'équation la plus difficile : obtenir des résultats tout en proposant un football plaisant. C'est peut-être pour cette raison qu'il reste capable de surprendre son entourage, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Spalletti a entamé son entretien avec « Tuttosport » d'une manière qui reflète parfaitement sa personnalité, lorsqu'on l'a interrogé sur les papiers qu'il transporte avec lui. Il a dit : « Ce sont des notes. Je n'improvise rien, jamais. Je prépare tout, sinon les gens diront les mêmes bêtises. Et je veux que vous remarquiez une chose : personne ne m'écrit quoi que ce soit. Il m'a fallu trois jours pour être ici prêt pour cet entretien. Et je pense que c'est une forme de respect envers ceux qui souhaitent mieux me connaître. Maintenant, nous pouvons commencer. »

La Juventus n'est pas qu'un simple club : tu entraînes une mentalité et une histoire

Spalletti a déjà entraîné des clubs de l'envergure de la Roma, de l'Inter et de Naples, et a également dirigé la sélection italienne, mais il estime que l'expérience de la Juventus est différente de tout ce qui l'a précédée. Il a dit : « À la Roma, j'entraînais une base de supporters. À Naples, j'entraînais une ville tout entière. À l'Inter, j'entraînais un patrimoine ancien. Et avec la sélection nationale, j'entraînais tout un peuple. À la Juventus, en revanche, tu entraînes une mentalité. C'est l'histoire du football. »

Il a précisé : « C'est la façon d'être de la Juventus. Il ne s'agit pas d'une simple vague d'émotions, mais d'un mélange de joie, de fierté et de responsabilité, des sentiments qui ne me quittent jamais. Il y a un mélange unique de profonde tristesse et de bonheur immense. Il ne faut pas vivre seulement pour le football, mais pour la Juventus. Nous rivalisons à notre propre niveau, pas à celui des autres. Notre club est synonyme d'excellence footballistique, et c'est pour cette raison qu'il bénéficie d'un intérêt mondial. »

Au sujet de son sentiment d'être l'entraîneur de la Juventus, il a dit : « C'est quelque chose de grand, vraiment grand. Faire ce que l'on aime, c'est la liberté, et être heureux de ce que l'on fait, c'est l'amour. Il y a de lourdes responsabilités, bien sûr, et ce sera difficile pour nous, mais c'est une mission que je suis heureux d'accomplir. Je me sens ici heureux et libre. »









Pourquoi Spalletti a-t-il accepté le contrat de la Juventus ?

La décision de Spalletti de prolonger son contrat avec la Juventus n'était pas liée à un seul facteur, mais à un ensemble de convictions personnelles et professionnelles. Il a dit : « En premier lieu, ma foi en l'équipe. Puis ma foi en moi-même, et enfin l'histoire du club. L'expérience t'apprend à accepter tout ce qui arrive et à y faire face, sans que cela n'affecte considérablement ton bonheur quotidien d'exercer ce merveilleux métier. »

Il a ajouté : « Il y a de la beauté dans tout cela. Je n'ai pas hésité et je n'ai pas douté. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour me tester dans ce monde, puis l'occasion s'est présentée de prolonger et de commencer à poser les bases du travail à venir. Nous verrons si nous pouvons réaliser ce que tout le monde attend. »

Au sujet de la phase actuelle que traverse la Juventus, Spalletti a reconnu que le club traverse une période de changement et de reconstruction. Il a dit : « Oui, le changement est en cours. La nouvelle direction en parle, mais la propriété reste la même, et c'est une bonne chose. Maintenant, nous avons besoin de temps et de maturité, et nous devons franchir certaines étapes à l'image de la direction précédente. »

Il a poursuivi : « Le début n'a pas été réussi. Il y a une défaite face à Sassuolo qui nous fait encore mal, mais nous sommes sur la bonne voie. Je vois que les choses avancent bien pour retrouver le niveau, le rythme et le jeu collectif que nous avons proposés pendant longtemps l'an dernier. »

Gianluca Vialli : l'homme qui a inspiré Spalletti

Lorsqu'on l'a interrogé sur la personnalité qui l'a le plus inspiré dans l'histoire de la Juventus, Spalletti n'a pas hésité à choisir Gianluca Vialli. Il a dit : « Sans aucun doute Gianluca Vialli. En tant que joueur, il me mettait à terre dans les duels, puis me serrait la main en souriant. C'est ainsi qu'il vivait le football. Il a apporté la force, le sourire et le respect sur le terrain. Il te mettait à terre comme un lutteur, puis te relevait comme un frère. Tu comprenais immédiatement qui il était vraiment. »

Quant à savoir quel entraîneur il associe le plus à l'histoire de la Juventus, il a répondu rapidement : « C'est très simple : Lippi et Trapattoni », avant d'évoquer les noms de la génération historique de la Juventus en disant : « Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini et Boniek ». Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait ces noms par cœur, il a répondu : « Je les répétais souvent, même quand j'étais enfant. »

Au sujet de la personne qui l'a le plus convaincu de relever le défi de la Juventus, Spalletti a dit : « Ma famille est mon soutien à chaque étape. Et comme je n'ai jamais traité avec un agent, mon seul lien avec ces personnes passait par ma famille. »









« Je me suis toujours critiqué » : Spalletti répond à ses détracteurs

Le nom de Spalletti a été associé tout au long de sa carrière à un récit selon lequel il serait un entraîneur génial sur le terrain, mais qui se perd parfois en dehors. Il ne considère toutefois pas que ces critiques représentent une crise pour lui. Il a dit : « Ceux qui m'ont critiqué par le passé ont perdu leur temps et leur énergie. Je me suis toujours critiqué moi-même. Je suis doué pour ne pas inventer d'excuses ni de justifications. Lorsque je suis confronté à un excès de critiques ou de louanges, je n'en retiens que la part qui m'aide à progresser. »

Au sujet de la manière dont il a géré le mépris et les critiques tout au long de sa carrière, il a dit : « Nous avons tous besoin de développer notre capacité à gérer le mépris. J'ai appris à y faire face, les gens m'ont écrit toutes sortes de choses. Je me suis cogné la tête sur mon bureau, et j'ai intenté un procès à une entreprise de poulet. »

Il a ensuite rappelé une anecdote amusante au sujet de sa famille, en disant : « Dans ma famille, nous sommes tous formidables. Quand je rentre à la maison, mon frère me regarde et s'exclame : formidable, nous mettons tout le monde en colère, cela veut dire que tu fais ton travail à la perfection. Et j'essaie de ne jamais oublier cette leçon, ce plaisir d'affronter le mépris avec courage. Parce qu'accepter le mépris, et savoir que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ce qui te rend libre d'être toi-même. »

Spalletti estime que le rôle de l'entraîneur ne consiste pas uniquement à élaborer des plans et des tactiques, mais à créer un environnement qui aide les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a dit : « L'entraîneur doit créer une ambiance de joie, mais le plus important, ce sont les joueurs, qu'il faut unir et faire penser de la même manière. »

Il a ajouté : « Il ne faut pas évaluer les individus de manière superficielle, mais mettre en valeur quelque chose de spécial chez eux. Le talent est accessible à tous, mais la vraie joie ne vient que du travail acharné, et les moments heureux non appréciés à leur juste valeur se transforment en regrets. »

Salah et Kvaratskhelia : des joueurs qui ont laissé leur empreinte

Lorsqu'on l'a interrogé sur les joueurs qu'il estime avoir été déterminant dans leur développement, Spalletti a cité plusieurs noms. Il a dit : « Je vais en citer quelques-uns, les plus évidents dans mon esprit : Pizarro à l'Udinese, Kvaratskhelia à Naples, et Mohamed Salah à la Roma. »

Il s'est ensuite arrêté sur Salah en particulier, en disant : « Kvaratskhelia venait d'un certain type de football, mais Salah offre le Ballon d'Or à quiconque l'entraîne, soyons clairs : c'est toujours le niveau du joueur qui fait la différence, parce que le football est complexe. Et seule une connaissance approfondie du football rend les choses simples. »

Lorsqu'on l'a interrogé sur le joueur qu'il a le sentiment de ne pas avoir pu développer suffisamment, Spalletti a choisi Adam Ounas sans hésiter. Il a dit : « Adam Ounas à Naples, sans aucun doute. »

La conversation s'est portée sur Dušan Vlahović, qui cherche encore sa meilleure version, selon la vision de Spalletti. L'entraîneur italien a dit : « Parce qu'il a encore besoin de retrouver son calme. Il doit trouver son équilibre personnel, car il commet ses erreurs tout seul, que je lui donne beaucoup d'énergie ou peu. C'est une question d'équilibre, une question de trouver le bon équilibre émotionnel. »









Yıldız est-il devenu un leader de la Juventus ?

Kenan Yıldız a été l'un des noms les plus marquants sur lesquels Spalletti s'est longuement attardé, surtout avec l'absence qui affecte l'équipe actuellement. Il a dit : « Il apporte une touche esthétique au jeu et le fait briller. Chacun de ses gestes est une œuvre de génie. C'est quelqu'un qui casse le système, et il ne sait même pas ce dont il est capable. »

Il a ajouté : « Il déclenche l'attaque, mais il n'a pas de plan préétabli pour chaque feinte qu'il exécutera. Parfois, à l'entraînement, quelqu'un lit à l'avance le mouvement qu'il va faire, mais il réussit quand même. Même si tu le connais, tu ne peux pas le battre. Il est fou dans son inventivité. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il plaçait Yıldız dans la comparaison avec des stars comme Salah et Kvaratskhelia, Spalletti a répondu : « Pour moi, il se compare à Kvaratskhelia. Il a seulement besoin de jouer un peu plus, mais je le vois très semblable à lui dans sa capacité à créer des situations imprévues. Il essaie toujours de rester en dehors du timing du match et des règles du jeu. »

Spalletti estime que le leadership n'est pas toujours lié au fait de crier ou de parler sans cesse avec ses coéquipiers. Il a dit à propos de Yıldız : « Oui, ils lui ont confié les rênes. C'est quelqu'un de formidable, très simple, exactement comme notre voisin, mais c'est un leader. Il n'a pas nécessairement besoin de parler à l'équipe. J'avais Néstor Sensini à l'Udinese, et il ne prononçait pas un mot. Et parfois, il ne saluait même pas, mais son charisme obligeait tout le monde à le suivre. Il était charismatique. »

L'intelligence ou la technique ? Spalletti dévoile la clé du football moderne

En conclusion de l'entretien, Spalletti a abordé l'une des questions les plus complexes du football : l'intelligence est-elle plus importante que la technique ? Il a dit : « Si tu es mentalement enthousiaste, tu es prêt. Et quand tout semble sous contrôle, tu es en difficulté. Les miroirs te donnent un plus grand avantage pour lire les situations futures. Le jeu est devenu chaotique maintenant. »

Il a précisé : « Auparavant, les repères étaient clairs : le défenseur central gauche, le latéral, les positions. Aujourd'hui, les espaces s'ouvrent et se ferment sans cesse, et les joueurs échangent les rôles et les fonctions. Mais la différence réside dans ceux qui savent lire ce que le ballon va provoquer. »

Entre une Juventus qui tente de retrouver son statut, un Vlahović en quête de son équilibre, et un Yıldız qui s'impose comme un talent exceptionnel, il apparaît que Spalletti ne voit pas le football comme un simple ensemble de plans et de consignes, mais comme un jeu qui requiert de la personnalité, de l'intelligence, de l'audace et une capacité à lire le chaos avant qu'il ne survienne. Et à la Juventus en particulier, sa mission semble plus grande que le simple fait de diriger une équipe ; il s'agit d'une tentative de raviver une mentalité associée à l'histoire du club depuis plus d'un siècle.



