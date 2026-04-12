Spalletti : « La Juventus a conjuré le sort... et nous en avons fait les frais en Coupe. »

Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juventus, a admis que son équipe avait souffert durant la première demi-heure du match contre l’Atalanta en Serie A. Selon lui, la rencontre a basculé après la pause, offrant aux Bianconeri une victoire précieuse qui maintient leurs espoirs de qualification pour le top 4.

« Pendant la première demi-heure, nous avons beaucoup souffert car l’Atalanta est une équipe de qualité et nous n’avons pas réussi à faire circuler le ballon dans aucune situation en raison de leur pression constante sur nous », a-t-il déclaré à « Sky Sport Italia ».





« Pendant la première demi-heure, nous avons dû nous contenter de défendre, mais après la pause, la rencontre a été totalement différente et nous avons évolué à armes égales. D’habitude, c’est nous qui ne parvenons pas à concrétiser notre domination et qui sommes punis de ne pas marquer malgré notre supériorité ; cette fois, le scénario a été inversé. »

Il rappelait ainsi la dernière sortie des Bianconeri à Bergame en février, lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie, où la Vieille Dame avait bien entamé la rencontre avant de s’effondrer 3-0.

Grâce à ce succès, la Juventus revient à trois points de la 3^e place occupée par Milan et reprend provisoirement la 4^e place à Côme, en attendant le résultat de la rencontre de Cesc Fàbregas face à l’Inter, programmée dimanche.



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L’entraîneur est également revenu sur les coulisses de la rencontre : « Ces matchs valent plus que trois points. Malheureusement, nous n’étions pas au meilleur de notre forme physique avant la rencontre. Kenan Yildiz et Francisco Conceição ont connu des problèmes techniques, et j’ai décidé de les aligner d’entrée pour juger de leur impact, mais ils sont restés en deçà du niveau requis. Toram a lui aussi rencontré des difficultés. »

L'entraîneur a analysé : « Nous avons commis des erreurs en première période et nous n'avons pas permis à Conceição de se projeter sur les ailes, où il excelle. Une fois que nous avons ajusté ces détails et retrouvé notre rythme, la seconde mi-temps a pris une tout autre tournure. »

« Nous avons payé cher notre prestation en Coupe. Ce soir, ils ont fait circuler le ballon d’un côté à l’autre, ce qui nous a déconcentrés et contraints à reculer sans réussir à rester organisés. »

Il a conclu : « C’est l’un de nos points faibles : notre défense recule parfois trop et se retrouve alors encerclée, surtout face à une équipe au profil de l’Atalanta.



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