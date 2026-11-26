Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Luciano Spalletti savoure la prestation de sa Juventus, deuxième au classement de l’Europa League grâce à sa victoire 4-1 après avoir été menée contre les Chypriotes de l’Omonia.

L’entraîneur de la Juventus a déclaré à Sky après le match : « Au début, nous avons commis quelques erreurs dont nos adversaires ont profité. Cela complique notre capacité à exprimer nos qualités et la peur de subir un contre prend le dessus. »

« Cambiaso a remis les choses en ordre en marquant un superbe but et, à partir de là, l’équipe a joué plus sereinement, bien en place et avec un niveau de pressing plutôt acceptable. »

« Nous sommes heureux d’avoir régalé nos supporters avec quatre beaux buts. »

Publicité Publicité

Spalletti s’adresse alors à Del Piero, présent sur le plateau : « Lequel de nos buts ressemble le plus à ceux que tu marquais en 1996 ? »

Related Topics

L’ancien attaquant et capitaine de la Juventus répond : « Ceux de Cambiaso et de Boga. Toi, en revanche, tu as dû préférer le deuxième (celui d’Ekhator, NDLR) pour l’action. Gatti pourrait-il jouer au milieu de terrain ? Je plaisante, mais un entraîneur doit toujours chercher de nouvelles solutions. »

La parole revient à Spalletti : « Gatti a bien fait de récupérer le ballon en pressant très haut, à la limite de la surface de réparation. Il était même prêt à marquer. Le revers de la médaille, c’est qu’en jouant ainsi, nous laissons beaucoup d’espace derrière nous. »

Publicité

« Ekhator a fait un bon match, même si nous l’avons peu servi en première période. Sa qualité, c’est de prendre la profondeur lorsqu’il y a de l’espace devant lui, et il sait se créer des espaces. Il mérite donc nos félicitations. »

« Chacun a ses caractéristiques et il lui manque peut-être autre chose. Mon travail n’est pas de me plaindre de ce qui manque, mais de trouver une solution avec ce que nous avons, pour exploiter les qualités dont nous disposons déjà. »