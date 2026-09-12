L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre Sassuolo, comptant pour la quatrième journée de Serie A.





Pouvez-vous nous raconter un peu comment va l’équipe et quelle énergie vous avez ressentie de la part du groupe à l’approche, justement, de cette semaine importante et exigeante ?

« Alors, commençons par le fait que nous sommes désolés pour ce qui est arrivé à Locatelli et, naturellement, l’absence de Loca répartit les responsabilités sur tout le monde, parce qu’il fait partie de ceux qui n’enlèvent même pas leur maillot après avoir pris leur douche. Nous savons quelle est sa valeur et à quel point il tient à apporter sa contribution. Dans toute sa manière de vivre le quotidien, il est toujours attentif à ce qu’est le sort, à ce qu’est la situation de la Juventus. Cela a entraîné chez tout le monde, comme je l’ai dit avant, une responsabilité qui s’est vue pendant ces entraînements. J’ai vu une équipe très attentive, très volontaire, très disposée à lutter sur n’importe quelle situation qui se présente contre elle. Je les ai vus très bien s’entraîner, je les ai vus très sérieux, très professionnels. En sortant maintenant, en venant, qui ai-je croisé à la porte ? Kolo Muani, qui a la possibilité… Comme ça, je ne fâche personne. Si Kolo Muani va mieux, Kolo Muani vient maintenant au centre d’entraînement, en ayant la possibilité d’arriver à l’heure du dîner. Lui préfère passer cinq heures ici avec les deux ou trois coéquipiers qui sont là, dans un environnement qu’il aime vivre, où il aime être. Justement pour ce qui est probablement l’envie de contribuer ou d’apporter à l’équipe toute sa qualité, toute sa force, pour apporter ce dont il rêve pour l’équipe. »



Contre Milan, avez-vous joué à trois au milieu de terrain ?

« Par moments, nous sommes passés du 4-2-3-1 au 4-3-3. Il y a un système en phase défensive et en phase offensive. Chacun peut l’interpréter comme il veut, mais nous sommes libres d’associer et de nous familiariser avec toute chose dans le monde et dans le football. Il n’existe plus de système positionnel à cause de cette pression individuelle : en faisant beaucoup de petits duels, on cherche à ne pas donner de repères pour les faire sortir de leurs zones de terrain afin de les mettre en difficulté. Parfois, nous avons défendu à cinq. Sans Locatelli, rien ne change et nous avons la possibilité d’utiliser n’importe quel système tactique parce que nous avons un effectif qui le permet. »





Koopmeiners peut-il prendre plus de responsabilités ?

« Je suis d’accord avec vous parce que nous avons déjà vu des différences. Maintenant, il y a une connaissance plus approfondie et la volonté du garçon de rester à la Juventus, et cela nous a fait plaisir. Désormais, il est beaucoup plus libre même si c’est un joueur total. Pour moi, il peut se dédoubler et jouer sentinelle/relayeur. J’attends un grand match de sa part. »





Douglas Luiz est-il un pari gagné ?

« C’est une certitude du football et il a montré à plusieurs endroits qu’il était un joueur fort. Ensuite, il avait seulement besoin de sentir de la confiance. Quand il est arrivé, il gardait trop le ballon et maintenant il a compris que plus il le fait circuler, plus il touche le ballon. Cette manière de jouer long et court, il la maîtrise très bien. C’est aussi un joueur physique et il est très disponible pour se dépenser pour ses coéquipiers. C’est Douglas Luiz et je n’ai aucun mérite. »





Le point sur les blessés ? Aviez-vous le sentiment qu’Aquilani pouvait faire aussi bien ?

« Pour Aquilani, j’avais le sentiment qu’il pouvait devenir entraîneur parce que c’était un joueur qui avait déjà le sac à dos plein de qualités. Avec ses actions, il suggérait des actions à ses coéquipiers. Je ne suis pas surpris et je lui adresse naturellement mes compliments. McKennie et Cambiaso, ce sera difficile. Demain, nous ferons un test pour Cambiaso, pour McKennie nous passons à celui de jeudi. Sarr, en revanche, nous le récupérons. Nous avons construit l’effectif avec deux joueurs forts par poste. »





Vos premières impressions sur Sarr ? Owusu sera-t-il intégré ?

« Sarr est un joueur qui suscite de la curiosité parce qu’il sait bien se comporter dans chaque situation. Il a cette facilité dans la course et on le trouve partout de manière naturelle parce qu’il a cette course en profondeur. Nous sommes convaincus d’avoir à disposition un joueur fort et il le montrera probablement dès demain. Owusu est un jeune de grand espoirs mais c’est un joueur fort. Ensuite, du point de vue physique, c’est un gabarit énorme et il est difficile d’aller lui enlever le ballon. Il doit seulement anticiper un peu les choses, sinon cela devient compliqué. »





Woltemade peut-il débuter ?

« Nous évaluerons, mais il s’est déjà fait apprécier de tout le monde dès le premier entraînement. Il nous a montré qu’il sait occuper le terrain et qu’il peut couvrir plusieurs postes. Assurément, tôt ou tard, il jouera demain. »





Sur Gatti ?

« Gatti est un joueur qui a des caractéristiques bien précises, surtout dans sa tentative de marquer sur coups de pied arrêtés. Il a réglé ce problème qui s’est produit lors du match avec la Next Gen parce qu’il n’a pas pu s’entraîner correctement. Maintenant, il s’entraîne bien et il réussira à avoir son temps de jeu pour montrer sa grande valeur. En ce moment, Kelly joue lui aussi moins, mais dans ces autres matches, Gatti trouvera sa place et montrera des gestes d’un joueur top, ce qu’il est. »





Qu’a montré la Ligue des champions ?

« Elle nous a fait mal et nous a créé des problèmes. Nous devons vivre avec cela, mais cela deviendra une grande motivation pour nous. La douleur crée les plus grandes responsabilités et crée l’envie de se replacer dans cette position qui te permet de jouer contre les meilleures équipes du monde. »



