Luciano Spalletti a couvert Teun Koopmeiners d’éloges à l’approche de Juventus - NEC en Ligue Europa. Selon l’entraîneur de la Juventus, l’international néerlandais aux 32 sélections est un joueur exceptionnel.

« Koopmeiners est un footballeur complet, qui sait comment jouer. Un footballeur solide », commence Spalletti au micro de Noa Vahle pour Ziggo Sport.

Jusqu’à présent, Koopmeiners a disputé quatre matches de Serie A cette saison, mais il n’a été titularisé qu’une seule fois. C’était le week-end dernier contre Sassuolo, et c’est précisément ce match qui s’est soldé par une défaite 3-2. Pourtant, Spalletti n’a que du positif à dire sur le Néerlandais.

« C’est un footballeur qui sait quelle est sa position et sa tâche sur le terrain. Et il peut jouer partout, du moins c’est ce que je pense. Mais je pense que c’est un milieu axial, capable d’évoluer dans un bloc à deux ou à trois. »

« De plus, Koopmeiners est quelqu’un qui peut attaquer, quelqu’un qui peut défendre, une personne formidable dans tous les domaines. Je l’adore, tout comme vous. Je l’adore autant que vous », conclut Spalletti.

Reste à voir si Koopmeiners pourra prétendre à une place de titulaire jeudi, lorsque la Juventus recevra NEC à Turin. Les médias italiens ne seraient pas surpris de voir Spalletti effectuer quelques changements dans son équipe, après la défaite 3-2 contre Sassuolo lundi dernier.

L’entraîneur de NEC, Dick Schreuder, attend avec impatience ce duel de Ligue Europa contre la Juventus, dans lequel les Nijmégois devront se racheter après la défaite 3-0 contre le SC Cambuur. « Nous avons tous le droit de faire des erreurs, mais l’intensité devra monter », a déclaré Schreuder.