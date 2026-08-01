Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, a comparé la situation de la sélection italienne après le retour de Roberto Mancini à une tentative de mise à jour d'un vieux téléphone hors d'usage, tout en dévoilant sa vision tactique quant à l'utilisation de Karim Alagbjegović dans l'effectif de l'équipe.

Les déclarations de l'entraîneur aux médias sont intervenues à la suite de la victoire amicale décrochée ce soir par la Juventus sur le score de 2-0 face à Nice, grâce à des buts de Douglas Luiz et Justin Obuavodu.

L'effectif de l'équipe demeure loin d'être complet, alors que les négociations ont atteint un stade avancé en vue de recruter Randal Kolo Muani du Paris Saint-Germain et Alagbjegović du Bayer Leverkusen.

L'arrivée éventuelle du talent de la sélection de Bosnie-Herzégovine a soulevé quelques interrogations quant à la manière dont il pourrait s'intégrer dans le onze de départ aux côtés de Kenan Yıldız, Kolo Muani et Francisco Conceição.

Spalletti a déclaré aux journalistes en zone mixte : « Il nous manque actuellement un véritable attaquant capable de conserver le ballon, ainsi qu'un meneur de jeu apte à le lui fournir. »

Spalletti a ajouté : « Kolo Muani est un attaquant tout à fait complet, car il peut décrocher et faire le lien avec les milieux de terrain, mais il peut aussi attaquer les espaces et jouer sur les côtés. Quant à Alagbjegović, je le vois plus proche d'un poste de meneur de jeu derrière l'attaquant. »

Cela laisse entendre que Kenan Yıldız pourrait rester dans un rôle d'ailier gauche, avec la possibilité de s'appuyer sur un schéma en 4-2-3-1, même si Alagbjegović peut également évoluer à ces postes d'ailier.

Spalletti avait pris en main l'entraînement de la Juventus en octobre 2025, moins de quatre mois après son limogeage de la sélection italienne.

La sélection italienne a connu un recul de ses résultats depuis son départ, alors que Gennaro Gattuso et l'entraîneur intérimaire Silvio Baldini se sont succédé sur le banc, avant le retour enfin cette semaine de Mancini.

Le poste d'entraîneur était censé revenir à Paolo Maldini, qui a démissionné en l'espace de trois semaines pour laisser la place à Claudio Ranieri.

Spalletti a poursuivi : « Maldini représentait assurément quelque chose de nouveau, ce dont nous avions cruellement besoin. »

Il a enchaîné : « C'était comme essayer de mettre à jour le firmware d'un vieux téléphone hors d'usage, mais cela n'a pas du tout fonctionné. Et au lieu d'acheter un téléphone neuf, nous nous sommes accrochés à l'ancien sans le mettre à jour. »

Interrogé sur le fait de savoir si Ranieri et Mancini sont les hommes de la situation pour remettre l'Italie sur les rails, Spalletti a commenté : « Je ne peux pas le savoir. Maldini représentait le passage à la quatrième vitesse et le fait de filer sur la route, mais au lieu de cela nous sommes revenus à la deuxième vitesse. »