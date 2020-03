Spadafora (Ministre Italien des Sports) : "La Serie A de retour début mai, c'est trop optimiste"

Le politicien a fait le point sur la situation en Italie, où le sport et la vie quotidienne sont au point mort.

Le ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, estime qu'une date de retour du 3 mai pour la est "trop optimiste" au milieu de la pandémie de coronavirus. La , comme la plupart des championnats du monde, a été suspendue indéfiniment en raison de la crise de Covid-19, qui a fait plus de 24 000 morts dans le monde. L' - pays strictement confiné et fermé - a été le plus durement touché avec plus de 8 200 victimes, tandis que les cas confirmés ont dépassé 80 500.

Divers propriétaires de Serie A ont débattu de la reprise ou de l'annulation de la campagne 2019-20, et Spadafora a fourni une mise à jour jeudi soir, la décision finale revenant à la Fédération italienne de football (FIGC). "Les prévisions qui nous ont fait penser que nous pourrions reprendre les compétitions sportives fin avril ou début mai, étaient trop optimistes compte tenu de l'évolution de l'urgence sanitaire", a-t-il déclaré à Chi l'ha visto de Rai 3.

"La situation est compliquée"

L'article continue ci-dessous

"Je peux affirmer avec certitude que si la reprise des événements sportifs se concrétisera, elle recommencera certainement à huis clos. Il n'est pas possible de penser autrement, mais j'ai également des doutes quant à la date du 3 mai. Malheureusement, cette urgence médicale est constamment liée à son évolution. Nous devons très souvent adapter nos décisions à l'épidémie", a précisé le ministre des sports italien.

Plus d'équipes

Vincenzo Spadafora a ajouté: "Le choix final incombera à la FIGC, mais il est peu probable qu'elle puisse reprendre au début du mois de mai. La fédération pourrait décider de reporter les matchs jusqu'à la fin de l'été, j'ai lu des suggestions concernant juillet et août, mais la situation est compliquée. Après tout, le reste du monde du football nous a donné un peu plus de temps pour comprendre l'urgence et maintenant j'imagine que cela progressera avec la prudence nécessaire".

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, espère quant à lui reprendre la saison 2019-20 Serie A, soit en juillet ou en août. "Tant que je le pourrai, je ne perdrai pas espoir de reprendre la saison. Je ferai tout pour que cela se produise. Je trouve très difficile d'abandonner", a déclaré Gravina à Radio Marte. "Je suis conscient qu'il est encore trop tôt pour penser à une date, mais nous devons penser positivement. Nous ferons de notre mieux pour jouer même au prix de demander le soutien de l'UEFA et de la FIFA pour aller au-delà du 30 juin, donc aussi en profitant de juillet et août".