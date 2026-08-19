Dans sa chronique pour Het Parool, Henk Spaan prend la défense de Youri Regeer. Selon le suiveur de l’Ajax du journal, un joueur qui évolue au poste de numéro 6 à Amsterdam n’est pas à envier.

Spaan attribue à Regeer la note de 8 et porte en outre un jugement critique sur l’Ajax actuel. « Ce que cela signifie de jouer avec la pointe vers l’arrière avec Klaassen et Mokio devant toi ? Ou Mokio et Gloukh ? Avec ces latéraux de service ? Je te jure, c’est impossible. »

L’observateur de l’Ajax s’attarde spécialement sur Klaassen. « C’est un vrai Ajacide, depuis des années monsieur 1-0, mais a-t-il des yeux dans le dos ? Je ne le crois pas », soupire le cynique Spaan.

Spaan conseille ensuite ce que Regeer doit transmettre comme consigne à son agence de représentation. « À sa place, je leur donnerais pour mission de contacter rapidement un club du subtop français. Le nouveau numéro 6 se noiera à l’Ajax tout autant que Regeer. »

Regeer a justement reçu mardi, le jour de son anniversaire, une grosse vague de messages haineux. Le milieu de terrain de l’Ajax, si décrié, en a tellement assez qu’il a mis son profil Instagram hors ligne, temporairement ou non.

Le milieu reçoit de toute façon énormément de critiques ces dernières semaines. Ce mardi, alors qu’il fête son 23e anniversaire, il n’en a pas été autrement pour le milieu défensif de l’Ajax. Le canal officiel de l’Ajax a mis à l’honneur le natif de Haarlem avec un message de félicitations. Cela a suscité les réactions désagréables nécessaires.

C’est une raison suffisante pour Regeer de mettre son profil Instagram sur noir. Le post de félicitations de l’Ajax, y compris toutes les réactions désagréables, est pour l’instant toujours en ligne.

Regeer a par ailleurs suivi un programme à part à l’approche du déplacement sur le terrain du FC Sion lors des barrages de la Ligue des champions. On s’attend à ce qu’il soit suffisamment en forme pour débuter jeudi.