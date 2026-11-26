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Salvatore Soviero, ancien gardien né en 1973 et aujourd’hui entraîneur de l’Enna, revient dans un entretien accordé au Corriere della Sera sur plusieurs épisodes controversés de sa carrière, qui s’est étendue de 1990 à 2010. Soviero s’est fait connaître pour ses accès de colère et ses bagarres sur le terrain.

Soviero, vous en avez fait des choses sur le terrain. Y en a-t-il une que vous regrettez ?

« Le geste déplacé envers Del Piero. C’était lors d’un Reggina-Juventus, le 6 novembre 2004, pour mes débuts en Serie A. J’ai gâché un très beau souvenir avec une insulte que j’aurais pu éviter. »

Vous vous êtes touché l’oreille en vous adressant à Del Piero et avez été accusé d’homophobie.

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« Aujourd’hui, je me ferais arrêter pour ce que j’ai fait sur le terrain. Alex a éclaté de rire, mais c’est un geste dont j’ai honte. Le seul que je ne referais pas en 20 ans de carrière. »

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Vous avez fait vos débuts en Serie A lors de ce Reggina-Juventus, après avoir purgé cinq mois de suspension pour la célèbre bagarre lors de Messina-Venezia.

« J’ai toujours assumé la responsabilité de mes actes. Je réfléchissais peu, j’agissais, c’est tout. Pendant ce match, j’ai été expulsé et on m’insultait depuis le banc adverse. Alors j’y suis allé et je les ai tous frappés. »

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Vous étiez seul face à au moins 15 personnes.

« Ils me criaient : “Vous êtes relégués, idiot, sors du terrain.” Coups de poing, coups de genou, bousculades. Un coup de tête est même parti. J’aurais mis n’importe qui au tapis. Ce sont eux qui ont provoqué cette bagarre, ils n’auraient pas dû me pousser à bout. Aujourd’hui, en tant que père, je sais que j’ai eu tort. Mais je l’ai fait, on ne peut pas revenir en arrière. »

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Toni se souvient encore de la fois où vous l’avez saisi par le cou.

« J’étais à Venezia, lui à Palermo. Il pensait m’effrayer avec son gabarit. On s’est accrochés pendant tout le match. Quand il a essayé de s’approcher, je l’ai saisi par le cou et je lui ai dit de se tenir tranquille. »

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Aujourd’hui, si l’un de vos joueurs se bat sur le terrain, comment réagissez-vous ?

« Je règle tout dans le vestiaire, à ma façon. »