« Nous avons tout donné dès le début. Contre Stuttgart, c’est souvent comme ça : ils baissent un peu au milieu de la seconde période et n’ont plus autant de forces. C’était encore le cas aujourd’hui. Et nous, on continue toujours, on ne s’arrête pas et on marque toujours nos buts », a déclaré Pavlovic juste après le coup de sifflet final au micro de Sky.

Après un premier quart d’heure très courageux du VfB, le Bayern a pris les commandes et a ouvert le score à la 21e minute par Dayot Upamecano. Au début de la seconde période, Stuttgart a pu égaliser à la surprise générale grâce à Josha Vagnoman (52e), mais le champion a immédiatement réagi et menait rapidement 3-1 après un but de Michael Olise (55e) et un but contre son camp de Vagnoman (58e). Dans le final, Pavlovic (82e) et Luis Diaz (90e+2) ont ensuite encore alourdi le score pour porter le résultat final à 5-1.

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Le nouveau capitaine de Stuttgart, Deniz Undav, a pour sa part dressé un constat sans détour : « Si Fabi (Bredlow, gardien du VfB, ndlr) n’avait pas réalisé une journée aussi exceptionnelle aujourd’hui, tu en prends huit ou neuf ici. Eux jouent aussi leurs occasions jusqu’au bout, alors que nous avons eu quatre ou cinq situations dont auraient pu naître des occasions, mais dans lesquelles nous avons pris les mauvaises décisions », a expliqué Undav. Les deux matches contre le Bayern sont des « matches bonus dans la saison. Malheureusement, cela s’est vu de manière aussi nette », a regretté l’attaquant international allemand.

Situation insolite pour le VfB Stuttgart à la mi-temps

Les Stuttgarter ont par ailleurs vécu une situation insolite à la mi-temps puisque, vraisemblablement en raison d’une panne de courant, « les lumières se sont éteintes », comme l’a confirmé l’entraîneur du VfB Sebastian Hoeneß après le match au micro de Sky .

« Il n’y avait plus de lumière, mais il faisait encore assez clair, on se voyait encore, on n’a pas trébuché. Donc tout va bien », a déclaré Hoeneß, qui a souligné sur le plan sportif : « Nous devons nous améliorer, cela ne fait aucun doute. Le Bayern va encore battre beaucoup d’autres équipes ici, probablement avec un écart encore plus important que contre nous, mais malgré tout, nous devons avoir l’ambition de mieux jouer. »