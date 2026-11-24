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Luis Enrique est revenu avec affection sur sa saison 2011-2012 à la tête de la Roma, tout en prévenant le Paris Saint-Germain qu’il devra s’attendre à un adversaire sans peur, dirigé par Gian Piero Gasperini, en Ligue des champions. L’entraîneur du PSG s’est aussi souvenu de leurs confrontations en Serie A et a souligné que le style agressif de la Roma mettrait les tenants du titre à l’épreuve.

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Enrique prévient le PSG face à une Roma sans peur

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a prévenu ses joueurs qu’un défi tactique inhabituel et exigeant les attendait lors de la venue de la Roma au Parc des Princes en Ligue des champions. Bien qu’elle occupe la 20e place du classement de la phase de ligue, l’équipe de Gian Piero Gasperini arrive à Paris après avoir inscrit 19 buts lors de ses cinq derniers matches, dont une victoire 5-1 à Parme marquée par quatre buts de Donyell Malen.

« Ce sera un match très différent de ceux auxquels nous sommes habitués ; ce sera compliqué, car c’est une équipe qui défend d’une manière particulière, a déclaré Luis Enrique à PSGTV. Elle a perdu contre le Real Madrid (3-4) après avoir mené de deux buts, et ce fut la même chose contre Manchester United (3-2). C’est une équipe qui joue sans peur, donc il sera très difficile de gagner. »

De bons souvenirs de son passage à Rome en 2011-2012

Ce match marque les retrouvailles de Luis Enrique avec la Roma, où il avait décroché son premier poste d’entraîneur d’une équipe première en juin 2011, après avoir dirigé le Barça B. Son unique saison dans la capitale italienne avait été marquée par une élimination en Ligue Europa face au Slovan Bratislava et s’était achevée par son départ, faute de qualification pour une compétition européenne. L’Espagnol a néanmoins évoqué cette expérience avec affection.

« Cela fait 15 ans, c’était très spécial pour moi. Je garde de bons souvenirs de mon année à Rome, a déclaré Luis Enrique. Chaque fois que j’ai l’occasion de retourner à Rome, c’est un sentiment merveilleux, c’est magnifique. Les choses peuvent mieux ou moins bien se passer, mais c’est la vie. Il faut l’accepter. J’en garde des souvenirs très positifs. »

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Les retrouvailles avec Gasperini

Luis Enrique a également exprimé sa profonde admiration pour l’entraîneur de la Roma, Gasperini, en se remémorant la période où ils ont tous deux exercé en Italie. Gasperini avait brièvement dirigé l’Inter Milan lors de la saison 2011-2012. Avant leur duel sur les bancs à Paris, il a salué l’identité tactique singulière de l’entraîneur italien expérimenté.

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« C’est un entraîneur très expérimenté, que j’aime beaucoup. Ses équipes ont une identité et un style de jeu très clairs, très différents de ce à quoi nous sommes habitués, a expliqué Luis Enrique. Quand j’étais à la Roma, il était à l’Inter, et cela ne s’est pas bien terminé pour lui. Mais il a montré son niveau ; c’est un entraîneur de très haut niveau, et voir les équipes de Gasperini est une source de motivation pour moi en tant qu’entraîneur. »

Des séries européennes historiques en jeu

Le PSG aborde ce match sans défaite depuis 14 rencontres de Ligue des champions, égalant le record français établi par Lyon entre 2004 et 2006. Il reste aussi invaincu lors de ses cinq derniers matches européens à domicile face à des équipes italiennes.

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Une victoire contre la Roma, qui a encaissé au moins un but lors de 33 déplacements consécutifs en Ligue des champions, permettrait à Luis Enrique de remporter cinq matches européens consécutifs en phase de groupes pour la première fois de sa carrière.