Le Français Théo Hernández, défenseur du club saoudien d'Al Hilal, a suscité la polémique quelques minutes après son exclusion de la liste des Bleus pour la trêve internationale actuelle.

Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a écarté Théo Hernández de la liste retenue pour la trêve internationale en cours, au cours de laquelle les Bleus affrontent l'Italie et la Turquie, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Quelques minutes après l'annonce de la liste, le défenseur français a publié, via son compte officiel sur le réseau X, un message accompagné d'un émoji rieur, avant de le supprimer rapidement.

Les observateurs ont estimé que le but de ce message était de se moquer de Zidane, d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième fois qu'il l'exclut de la liste, après l'avoir déjà fait lors de la trêve du mois de septembre dernier.

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Théo Hernández était un élément régulier de la liste des Bleus durant l'ère de l'ancien entraîneur Didier Deschamps, avant que la situation ne change à l'ère de « Zizou », qui ne l'a pas convoqué jusqu'à présent.

Fait étrange, Théo a joué sous les ordres de Zidane au Real Madrid, lors de la saison 2017-2018, après son transfert de l'Atlético Madrid. Il a disputé 23 matchs avec lui, au cours desquels il a délivré 3 passes décisives, avant d'être prêté à la Real Sociedad.

Il convient de rappeler que le joueur de 29 ans a disputé 49 matchs avec l'équipe de France, depuis sa première convocation en 2021, mais n'a inscrit que deux buts, tout en réussissant à délivrer 11 passes décisives.